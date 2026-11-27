Với những người chưa quen vận động, chạy chậm có thể trông quá nhẹ nhàng để được coi là một bài tập thực sự. Tuy nhiên, tập luyện không nhất thiết phải nặng nhọc mới mang lại lợi ích. Điều quan trọng là cường độ vận động phù hợp với thể trạng của mỗi người.

Chạy chậm vẫn giúp cải thiện thể lực

Chạy bộ chậm (slow jogging) là phương pháp do nhà nghiên cứu Nhật Bản Giáo sư Tanaka Hiroaki tại Viện Hoạt động Thể chất, Đại học Fukuoka (Nhật Bản), đề xướng và phổ biến.

Giáo sư Hiroaki Tanaka giới thiệu phương pháp chạy ở “nhịp độ niko-niko”, nghĩa là “nhịp độ mỉm cười” - ở nhịp này, người chạy vẫn có thể mỉm cười, trò chuyện thoải mái, không thở hổn hển, cảm giác gắng sức chỉ ở mức nhẹ - với mục tiêu giúp mọi người cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách vận động nhẹ nhàng và dễ duy trì hơn. Phương pháp này sau đó lan rộng ra rất nhiều nơi trên thế giới và thu hút sự quan tâm của nhiều người ở nhiều quốc gia.

Dù hiện nay có không nhiều nghiên cứu chuyên biệt về chạy bộ chậm, song đã có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy các hoạt động aerobic cường độ thấp và trung bình có thể cải thiện sức khỏe, thể lực và trạng thái tinh thần.

Một bài tập có vẻ nhẹ nhàng vẫn có thể tạo ra tác động đáng kể nếu nó phù hợp với khả năng thể chất của người tập.

Cường độ vận động vốn mang tính tương đối. Tốc độ mà một người chạy lâu năm cảm thấy thoải mái có thể là thử thách đáng kể đối với người ít vận động. Vì vậy, ngay cả khi chạy chậm, người mới tập vẫn có thể tạo đủ kích thích cho hệ tim mạch, từ đó từng bước cải thiện sức bền và thể lực aerobic.

Đây cũng là lý do phương pháp này đặc biệt phù hợp với những người ít tập thể dục hoặc chưa từng chạy bộ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên thực hiện 150-300 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình mỗi tuần. Các hướng dẫn cũng nhấn mạnh rằng vận động một chút vẫn tốt hơn không vận động; nhìn chung, vận động nhiều hơn mang lại lợi ích lớn hơn, đồng thời mỗi người nên hạn chế thời gian ngồi liên tục.

Thông điệp này xuất phát từ những bằng chứng ngày càng rõ về tác hại của lối sống ít vận động. Ngồi quá lâu có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và tử vong sớm cao hơn. Do đó, sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào những giờ tập luyện riêng biệt mà còn chịu ảnh hưởng từ mức độ vận động trong suốt ngày.

Lợi ích lớn nhất đến từ việc bắt đầu vận động

Một trong những phát hiện nhất quán của khoa học thể thao là lợi ích sức khỏe thường tăng đáng kể khi một người chuyển từ trạng thái gần như không vận động sang tập luyện thường xuyên.

Đối với người có lối sống ít vận động, việc bổ sung những khoảng thời gian vận động vừa sức vào sinh hoạt hằng ngày có thể cải thiện thể lực tim phổi, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp, đồng thời góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ về lâu dài.

Chạy bộ chậm là một cách tương đối dễ tiếp cận để bắt đầu. Người tập không nhất thiết phải đăng ký phòng gym, tham gia môn thể thao có tổ chức hay đặt mục tiêu thi đấu. Tốc độ có thể điều chỉnh linh hoạt theo tuổi tác, thể lực và khả năng vận động, giúp giảm áp lực khi mới hình thành thói quen.

Bên cạnh lợi ích thể chất, chạy bộ chậm theo nhóm còn tạo cơ hội giao tiếp và kết nối cộng đồng khi mọi người cùng chạy với tốc độ thoải mái, vừa vận động vừa trò chuyện.

Lợi ích của chạy bộ chậm

Tiêu hao năng lượng nhiều hơn đi bộ

Theo Giáo sư Tanaka và cộng sự, chạy chậm tiêu hao năng lượng cao hơn đáng kể so với đi bộ. Ví dụ, cùng quãng đường 4 k, nếu đi bộ, nam giới nặng 80kg sẽ tiêu hao khoảng 160 kcal, nhưng chạy bộ chậm sẽ "đốt" khoảng 360 kcal. Bên cạnh đó, hoạt động của các nhóm cơ khi chạy chậm cũng cao gần 2 lần so với đi bộ.

Tin tốt là dù tiêu hao năng lượng gần gấp đôi, song cảm giác gắng sức khi chạy bộ chậm lại gần như ngang bằng với đi bộ. Do vậy, người tập dễ dàng duy trì việc luyện tập.

Tăng cường và cải thiện cơ đùi

Khi tuổi tác tăng lên, nhiều nhóm cơ, nhất là cơ đùi giảm dần - hiện tượng sarcopenia, làm yếu chân ở người cao tuổi và tăng nguy cơ té ngã.

Kết quả thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng kéo dài 12 tuần tại Nhật Bản cho thấy, người cao tuổi tập chạy bộ chậm có khối cơ đùi tăng lên rõ rệt.

Cải thiện các chỉ số chuyển hóa

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tháng trên người có hội chứng chuyển hóa và rối loạn mỡ máu, chương trình vận động có chạy bộ chậm, khoảng 300 phút mỗi tuần, giúp giảm cân nặng, giảm mỡ nội tạng, cải thiện chuyển hóa đường, tăng sức bền tim phổi và tăng HDL ("mỡ tốt").

Người tập lâu năm vẫn có thể hưởng lợi

Chạy chậm không chỉ dành cho người mới bắt đầu mà thậm chí vẫn hữu ích đối với những người vốn đã tập luyện thường xuyên, kể cả vận động viên sức bền.

Cách chạy này có nhiều điểm tương đồng với tập luyện ở “vùng 2” (zone 2) - cường độ khiến nhịp tim tăng lên nhưng người tập vẫn có thể duy trì cuộc trò chuyện tương đối thoải mái.

Tập luyện ở cường độ thấp có thể hỗ trợ phát triển khả năng vận động aerobic, cải thiện khả năng sử dụng oxy và giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với những hoạt động kéo dài. Nó cũng góp phần cải thiện khả năng sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng trong quá trình vận động.

Với người đã có nền tảng thể lực, chạy chậm còn là lựa chọn phù hợp cho những ngày cần giảm tải, thay vì liên tục tập ở cường độ cao. Dù không thể thay thế hoàn toàn các buổi tập chuyên biệt nhằm cải thiện tốc độ hay thành tích thi đấu, hình thức này vẫn có thể đóng vai trò bổ trợ hữu ích.

Sức hấp dẫn của chạy bộ chậm vì thế không nằm ở một phương pháp tập luyện mang tính cách mạng, mà ở thông điệp đơn giản: vận động không nhất thiết phải nhanh, mạnh hay khiến cơ thể kiệt sức mới có lợi cho sức khỏe. Điều quan trọng hơn cả là tìm được hình thức tập luyện phù hợp, tạo cảm giác dễ chịu và có thể duy trì lâu dài.

Cách chạy bộ chậm

Giữ lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, cằm hơi nâng, hai tay thả lỏng, khuỷu tay gập tự nhiên.

Bước chân ngắn và tiếp đất nhẹ bằng phần mũi hoặc giữa bàn chân, không vươn chân quá xa về phía trước. Tốc độ phù hợp là vừa chạy vừa trò chuyện được. Giảm tốc khi xuất hiện tình trạng thở dốc.

Người mới tập có thể bắt đầu bằng cách xen kẽ chạy chậm khoảng 1 phút với đi bộ 30 giây, lặp lại nhiều lần với tổng thời gian khoảng 30 phút mỗi ngày và tăng dần thời gian chạy liên tục khi đã quen. Chú ý, khởi động và làm nóng người trước khi chạy.

Những người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chưa kiểm soát, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính, đau khớp gối, khớp háng, loãng xương nặng, thừa cân nhiều hoặc lâu nay ít hoặc không vận động được khuyên nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi luyện tập.