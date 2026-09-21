Chạy bộ bằng chân trần 3km để giành giải thưởng mua sách cho con

Nhân vật chính là Ramabhai Ranveer (47 tuổi), người đã mất chồng từ sớm và đang một mình nuôi dạy hai cô con gái, Pooja và Arati. Ranveer sống ở bang Maharashtra cùng hai con gái. Thủ phủ của Maharashtra, nằm ở phía Tây Ấn Độ, là Mumbai, trung tâm thương mại của Ấn Độ và là quê hương của ngành công nghiệp điện ảnh, thường được gọi là "Bollywood". Kể từ khi chồng qua đời năm 2012, Ranveer là trụ cột duy nhất nuôi sống gia đình, làm đủ mọi công việc, từ làm nông, buôn bán đến nấu ăn.

Ranveer bỗng dưng nổi tiếng nhờ một cuộc thi chạy cộng đồng địa phương được tổ chức ở Maharashtra. Khi nghe tin có một hạng mục trong các sự kiện dành cho nam và nữ với giải thưởng 3.000 rupee (khoảng hơn 800.000 đồng) cho người về đích đầu tiên ở cự ly 3km, Ranveer lập tức quyết định tham gia. Bà nghĩ rằng điều này sẽ giúp mua được những tài liệu học tập cần thiết, chẳng hạn như sách tham khảo, cho hai cô con gái đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức.

Ranveer, người chưa từng tập luyện thể chất một cách bài bản, đã tham gia cuộc đua với trang phục thường ngày và dép lê thay vì đồ thể thao và giày chạy bộ. Tuy nhiên, một số đoạn đường đã trở nên lầy lội do mưa gần đây. Vì dép liên tục bị trơn trượt, Ranveer đã cởi chúng ra và chạy chân trần. Bà đã vượt qua những người tham gia trẻ tuổi hơn và tự hào giành vị trí thứ nhất. Con gái lớn của bà, Pooja, người cũng tham gia cuộc đua, đã giành được vinh dự ở vị trí thứ hai.

Một video ghi lại cảnh Ranveer chạy bộ đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Bên cạnh những lời khen ngợi gọi bà là "người mẹ thực sự đáng tự hào", những lời chỉ trích nhắm vào hệ thống giáo dục công lập của Ấn Độ cũng xuất hiện. Các nhà phê bình chỉ ra rằng "thật đáng xấu hổ khi ở Ấn Độ, một phụ nữ trung niên 47 tuổi phải chạy chân trần để kiếm 3.000 rupee mua sách cho con mình". Có vẻ như bị 'sốc' bởi video này, Chánh án Surya Kant của Tòa án Tối cao Ấn Độ đã ra lệnh cho chính quyền bang Maharashtra "ngay lập tức cung cấp 50.000 rupee (khoảng hơn 13 triệu đồng) hỗ trợ tài chính cho Ranveer và con gái bà.

Ranveer, người đột nhiên trở thành nhân vật được công chúng quan tâm, cho biết: "Tôi không thể đưa tiền mua sách cho các con gái của mình, những người đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không do dự rằng phải thắng cuộc đua chạy bộ này". Ranveer, người đã phải bỏ học từ năm 13 tuổi vì gia đình nghèo khó chia sẻ: "Các con gái tôi phải có được những cơ hội mà tôi chưa từng có. Tôi tin rằng chừng nào tôi còn sống, tôi phải làm mọi thứ có thể để cho chúng một nền giáo dục tốt".