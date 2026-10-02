Cháy bè cá ở Tiên Hải, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 2/10, Đồn Biên phòng Tiên Hải (Bộ đội Biên phòng An Giang) nhận tin báo cháy bè cá của ông Lê Văn Tốt, thường trú tại Tổ 6, ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải (An Giang).
Ngay sau đó, Đồn Biên phòng Tiên Hải điều động 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp các lực lượng và người dân địa phương chữa cháy, khống chế đám cháy, hạn chế cháy lan.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 100 triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chay-be-ca-o-tien-hai-thiet-hai-khoang-100-trieu-dong-a498637.html