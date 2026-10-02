Cháy bè cá ở Tiên Hải (An Giang), thiệt hại khoảng 100 triệu đồng

Ngay sau khi nhận tin, đơn vị điều động 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai chữa cháy, khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy xảy ra tại bè cá ở xã Tiên Hải (tỉnh An Giang).

Sau khi đám cháy được kiểm soát, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý hiện trường và thống kê thiệt hại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 100 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.