Chạy bao nhiêu dặm là quá nhiều với xe hybrid?

Xe hybrid sở hữu hai hệ truyền động gồm động cơ xăng và mô tơ điện, khiến công nghệ phức tạp hơn xe chạy xăng thuần túy. Tuy nhiên, nhờ mô tơ điện hỗ trợ, động cơ xăng hoạt động nhẹ nhàng hơn, giúp xe bền bỉ vượt trội trong nhiều trường hợp. Điều này khiến xe hybrid trở thành lựa chọn đáng cân nhắc dù đã qua sử dụng.

Xe hybrid với thiết kế hiện đại, vận hành êm ái, là lựa chọn hợp lý khi mua xe đã qua sử dụng. Ảnh: SlashGear

Xe hybrid kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện sử dụng pin điện áp cao, tạo nên hệ truyền động phức tạp hơn so với xe chạy xăng thông thường. Sự phức tạp này, đặc biệt là tuổi thọ pin, thường khiến người mua xe cũ e ngại.

Tuy nhiên, những chiếc xe hybrid được bảo dưỡng kỹ lưỡng thường có thể đạt quãng đường từ 150.000 đến 200.000 dặm hoặc hơn. Mô tơ điện giúp giảm tải cho động cơ xăng, làm giảm hao mòn và kéo dài tuổi thọ của xe. Consumer Reports từng thử nghiệm một chiếc Toyota Prius với quãng đường trên 200.000 dặm vẫn giữ được hiệu suất nhiên liệu và khả năng tăng tốc gần như xe mới.

Theo báo cáo năm 2025 của Consumer Reports dựa trên khảo sát hơn 380.000 xe từ những năm 2000, xe hybrid trung bình gặp ít sự cố hơn 15% so với xe chạy xăng. Do đó, việc mua xe hybrid cũ không nên gây lo ngại hơn so với xe xăng, nhưng cần kiểm tra kỹ tình trạng pin và ưu tiên chọn xe còn bảo hành.

Nếu chiếc xe bạn ưa thích có tình trạng pin chưa tốt, nên thương lượng giá hợp lý để dự phòng chi phí thay pin sau này. Nhiều hãng như Toyota bảo hành pin hybrid từ 10 năm hoặc 150.000 dặm, bảo hành này còn áp dụng cho chủ sở hữu tiếp theo. Honda và Ford cũng có chính sách tương tự tại một số bang ở Mỹ.

Ngoài pin, các linh kiện điện tử điều khiển hệ thống hybrid cũng thường được bảo hành. Nếu xe không còn bảo hành, việc kiểm tra kỹ lưỡng, đặc biệt là pin, tại đại lý hoặc chuyên gia là cần thiết. Khi lái thử, nếu pin yếu, đồng hồ đo pin sẽ không đầy và động cơ xăng sẽ hoạt động nhiều hơn, làm giảm hiệu quả nhiên liệu.

Một điểm nhỏ nhưng quan trọng là kiểm tra cửa thông gió làm mát pin, thường nằm gần ghế ngồi. Cửa thông gió sạch sẽ cho thấy chủ xe trước chú ý bảo dưỡng pin. Ngược lại, cửa thông gió bị tắc có thể khiến pin quá nhiệt và hư hỏng.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật, người mua cũng nên tham khảo đánh giá độ bền của từng mẫu xe. Nghiên cứu của iSeeCars phân tích hơn 395 triệu xe cho thấy tỷ lệ xe hybrid đạt 250.000 dặm là 8,2%, cao hơn mức trung bình 5,4% của tất cả xe. Các mẫu Lexus RX hybrid và Toyota Highlander Hybrid đứng đầu danh sách về độ bền, trong khi Ford Escape Hybrid có tỷ lệ thấp hơn dưới 1%.

Những con số này không trực tiếp phản ánh tình trạng pin nhưng cho thấy mức độ tin cậy tổng thể của từng mẫu xe. Việc tìm hiểu kỹ càng sẽ giúp người mua chọn được chiếc hybrid cũ bền bỉ và phù hợp với nhu cầu.