Chạy băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đàn ông bị ô tô tông tử vong

Sáng 2/11, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại diễn biến vụ việc.

Va chạm xảy ra vào sáng sớm cùng ngày, tại đoạn cao tốc thuộc địa phận xã Hồng Vân theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Thời điểm trên, xe ô tô con BKS 18A đang lưu thông trên cao tốc ở làn sát dải phân cách giữa (làn 1), ở làn 2 lúc đó đang có một xe tải chạy.

Ngay sau đó, một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường cao tốc, người này chạy cắt ngang đầu xe tải rồi bị xe ô tô con nêu trên không kịp xử lý, tông trúng. Hậu quả vụ va chạm khiến người đàn ông tử vong.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã điều tổ công tác đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết tai nạn.

Cơ quan công an đang xác minh danh tính người liên quan, tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. Đồng thời, CSGT sẽ làm việc với đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc, đề nghị siết chặt công tác tuần đường, đảm bảo an toàn giao thông.