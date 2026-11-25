Khoảng 10h30 ngày 25/11, bãi xe vận hành du lịch trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông, TPHCM bất ngờ bùng cháy lớn.

Hiện trường vụ cháy bãi xe. Ảnh: HC

Ngọn lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cuồn cuộn hàng chục mét. Giữa trưa nắng, đám cháy có dấu hiệu lan rộng bên trong bãi xe, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các phương tiện và công trình lân cận.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực 12 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng PC07 - Công an TPHCM) nhanh chóng điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại đây, cảnh sát triển khai nhiều phương án tiếp cận để khống chế đám cháy, ngăn cháy lan và xử lý các điểm cháy bên trong.

Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Ảnh: HC

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy chia nhiều hướng dập lửa khẩn trương, đồng thời kiểm soát khu vực xung quanh để bảo đảm an toàn.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn và thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.