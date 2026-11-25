Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát bên trong bãi xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông, TPHCM. Chỉ trong thời gian ngắn, khói đen bốc cao, bao trùm cả một khu vực rộng lớn.

Khói lửa bốc lên dữ dội từ đám cháy. Ảnh: HT

Do bên trong bãi chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đe dọa trực tiếp đến các phương tiện đang đậu tại bãi cũng như các công trình, nhà dân lân cận.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Chữa cháy và CNCH Khu vực 12 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM) khẩn trương điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Cảnh sát huy động lực lượng và phương tiện dập lửa. Ảnh: HT

Tại đây, lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, triển khai đội hình phun nước làm mát, khoanh vùng nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy lan và tiếp cận sâu vào các điểm cháy bên trong. Khu vực xung quanh hiện trường cũng được phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người dân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: HT

Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25-11, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.