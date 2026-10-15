Cháy bãi tập kết phế liệu tại xã Hội Thịnh

Hiện trường đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an xã Hội Thịnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan sang khu vực lân cận. Công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự cũng được triển khai đồng thời.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Lãnh đạo UBND xã Hội Thịnh trực tiếp có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lãnh đạo UBND xã Hội Thịnh trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Do diện tích cháy lớn, lực lượng chức năng đã huy động nhiều lực lượng và phương tiện hỗ trợ công tác dập lửa. Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và khoanh vùng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Nhiều phương tiện được huy động tham gia công tác chữa cháy.