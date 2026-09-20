Cháy bãi phế liệu, nhiều hộ dân được hỗ trợ di dời tài sản

Hiện trường vụ cháy.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Châu Thành phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Mỹ Thới, Công an xã An Châu, lực lượng quân sự xã và người dân địa phương triển khai chữa cháy, đồng thời hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân xung quanh.

Do khu vực bãi phế liệu có nhiều vật liệu dễ cháy, công tác chữa cháy gặp khó khăn. Lực lượng chức năng huy động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tiếp cận, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang khu dân cư.

Theo thường trực UBND xã An Châu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Toàn bộ bãi phế liệu bị cháy, thiệt hại tài sản ban đầu ước khoảng 72 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Hiện các lực lượng tiếp tục kiểm tra, xử lý những khu vực còn âm ỉ để ngăn nguy cơ cháy trở lại.