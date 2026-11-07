Chạy 90 km/h phải cách xe trước bao xa?

Camera ghi nhận nhiều ô tô cách xe phía trước chưa đến 50m

Qua hệ thống camera giám sát giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Thanh Hóa, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện nhiều trường hợp phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nhưng không duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước.

Hình ảnh ghi nhận cho thấy nhiều ô tô con, xe khách và xe tải lưu thông nối đuôi nhau dù mặt đường thông thoáng. Đáng chú ý, một số phương tiện được ghi nhận chạy với tốc độ từ 70-90 km/h, nhưng khoảng cách với xe phía trước chưa đến 50m.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, khoảng cách tối thiểu phải tăng tương ứng với tốc độ lưu hành. Với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, phương tiện phải giữ khoảng cách ít nhất 70m trong điều kiện đường sá tiêu chuẩn.

Như vậy, nếu ô tô chạy 90 km/h, nhưng chỉ cách xe phía trước dưới 50m thì khoảng cách thực tế thấp hơn mức tối thiểu theo quy định. Việc di chuyển quá gần xe phía trước khiến tài xế có ít thời gian và không gian xử lý nếu xảy ra tình huống bất ngờ.

Khi xe phía trước phanh gấp, nổ lốp, gặp sự cố kỹ thuật hoặc xuất hiện chướng ngại vật, người lái xe phía sau có thể không kịp giảm tốc độ, dẫn đến nguy cơ va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn.

Nhiều ô tô chạy tốc độ cao, nối đuôi nhau trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm nếu phương tiện phía trước phanh gấp. (Ảnh Cục CSGT).

Quy định khoảng cách an toàn theo từng mức tốc độ

Điều 11 Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ. Trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng và tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách tối thiểu được xác định theo tốc độ lưu hành.

Cụ thể:

Xe chạy với tốc độ 60 km/h: Khoảng cách tối thiểu 35m.

Xe chạy trên 60 km/h đến 80 km/h: Khoảng cách tối thiểu 55m.

Xe chạy trên 80 km/h đến 100 km/h: Khoảng cách tối thiểu 70m.

Xe chạy trên 100 km/h đến 120 km/h: Khoảng cách tối thiểu 100m.

Chạy 90 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 70 m

Theo bảng quy định trên, xe chạy 90 km/h thuộc nhóm tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, do đó phải giữ khoảng cách tối thiểu 70m với xe chạy liền trước.

Nếu khoảng cách thực tế chưa đến 50m, phương tiện đang cách xe phía trước thiếu ít nhất 20m so với mức tối thiểu theo quy định trong điều kiện tiêu chuẩn. Đây là khoảng cách không bảo đảm yêu cầu an toàn, khiến người lái khó xử lý kịp thời khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột.

Quy định cũng nêu rõ, khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách lớn hơn trị số tối thiểu tương ứng.

Điều này có nghĩa, 70m là mức tối thiểu trong điều kiện đường sá tiêu chuẩn, không phải khoảng cách cố định áp dụng cho mọi tình huống. Tài xế cần căn cứ tốc độ và điều kiện giao thông thực tế để chủ động giữ khoảng cách phù hợp.

Không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc bị phạt đến 5 triệu đồng

Theo điểm e khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Trường hợp không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định và gây tai nạn giao thông, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 14-16 triệu đồng theo điểm a khoản 8 Điều 6 của Nghị định này.

Như vậy, hành vi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc có thể bị xử phạt đến 5 triệu đồng; nếu vi phạm gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 14-16 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế không bám đuôi khi đi cao tốc

Trước tình trạng phương tiện lưu thông gần nhau ở tốc độ cao, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về khoảng cách an toàn tương ứng với tốc độ lưu hành.

Người lái xe không nên bám đuôi, không chạy quá gần phương tiện phía trước và không chủ quan cho rằng mình có thể phanh, xử lý kịp thời trong mọi tình huống.

Đặc biệt, khi trời mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện đông, tài xế cần chủ động giảm tốc độ và tăng khoảng cách với xe phía trước. Trong quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện phải tập trung quan sát diễn biến giao thông, sẵn sàng xử lý các tình huống bất ngờ.

Giữ khoảng cách an toàn không chỉ giúp người lái xe chấp hành quy định mà quan trọng hơn là tạo đủ thời gian và không gian xử lý khi có sự cố, hạn chế nguy cơ tai nạn trên đường cao tốc.