Cháy 6 SUV điện tại đại lý Cadillac, lính cứu hỏa dập lửa suốt hơn 17 giờ

Theo MotorBiscuit, vụ cháy xảy ra tại đại lý ô tô Frank Kent Cadillac, khu vực đường West Loop 820, thành phố Fort Worth, vào chiều 9/10 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hỏa thuộc Sở Cứu hỏa Fort Worth được điều động đến hiện trường ngay trước 17h sau khi nhận tin báo về một vụ cháy xe.

Khi đến nơi, các đội cứu hỏa phát hiện ngọn lửa lan nhanh từ một chiếc SUV sang những phương tiện đỗ gần đó. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ số xe bị ảnh hưởng trong vụ việc đều là xe điện.

Theo Sở Cứu hỏa Fort Worth, việc xử lý đám cháy xe điện phức tạp hơn đáng kể so với các phương tiện sử dụng động cơ xăng hoặc diesel. Pin lithium-ion trên xe điện có thể tiếp tục sinh nhiệt và bùng cháy trở lại ngay cả khi ngọn lửa ban đầu đã được dập tắt.

Bên cạnh đó, bộ pin được thiết kế kín để bảo vệ các linh kiện bên trong trước những tác động từ môi trường trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, cấu trúc này cũng khiến lực lượng cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi tìm cách tiếp cận và làm mát các khu vực pin đang cháy.

Để hạn chế ngọn lửa lan rộng, các đội cứu hỏa đã sử dụng chăn chữa cháy chuyên dụng phủ lên những phương tiện gặp sự cố, đồng thời di chuyển chúng ra xa các xe khác. Biện pháp này nhằm khoanh vùng đám cháy, giảm nguy cơ lửa lan sang những phương tiện chưa bị ảnh hưởng.

Hình ảnh do Sở Cứu hỏa Fort Worth chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều phương tiện được phủ kín bằng chăn chữa cháy trong quá trình xử lý sự cố.

Chiến dịch chữa cháy kéo dài xuyên đêm. Các đội cứu hỏa thay phiên nhau làm nhiệm vụ theo chu kỳ 2 giờ để duy trì lực lượng tại hiện trường. Sau tổng cộng 17 giờ 33 phút, vụ việc mới được xử lý xong vào lúc 10h28 ngày 10/10.

Hậu quả, 6 chiếc SUV điện bị phá hủy hoàn toàn, ít nhất 2 phương tiện khác bị hư hại. Rất may, vụ cháy không gây thương vong. Nguyên nhân sự cố hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau vụ việc, đại lý Frank Kent Cadillac đăng thông điệp trên Facebook, gửi lời cảm ơn đến Sở Cứu hỏa Fort Worth, đặc biệt là các thành viên Trạm 23, vì đã nhanh chóng có mặt và xử lý đám cháy.

Đại diện đại lý cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ tại khuôn viên cơ sở vào tối 9/10. Ưu tiên hàng đầu của đơn vị là đảm bảo an toàn cho con người và rất may không có ai bị thương.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những thách thức trong công tác chữa cháy xe điện, đặc biệt khi đám cháy liên quan đến bộ pin lithium-ion và có nguy cơ lan sang các phương tiện khác. Việc kiểm soát nhiệt độ pin, ngăn cháy lan và duy trì giám sát trong thời gian dài là những yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn trong các tình huống tương tự.

Theo Motorbiscuit

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!