Cháy 6 căn nhà thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1963), tại hẻm Tổ 7, khóm Châu Long 7. Thời điểm xảy ra cháy, căn nhà khóa cửa bên ngoài, không có người bên trong.

Trong lúc người dân tìm cách phá khóa để tiếp cận hiện trường, một bình gas lớn bất ngờ phát nổ khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan sang các hộ dân liền kề.

Đám cháy đã thiêu rụi 1 căn nhà và cháy lan sang 5 căn nhà khác

Trước tình hình trên, Ban CHQS phường Châu Đốc đã nhanh chóng huy động 75 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia ứng phó, phối hợp cùng lực lượng công an và các lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan. Các lực lượng sử dụng máy bơm nước, vòi nước và phương tiện sẵn có để xử lý đám cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân.

Vụ hỏa hoạn khiến căn nhà của ông Nguyễn Văn Tân bị cháy toàn bộ, 5 hộ dân liền kề bị ảnh hưởng, trong đó có nhà bị cháy lan một phần, nhiều khu vực gác lửng, tầng trệt, vách tôn và phòng ở bị cháy xém, hư hỏng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Việc kịp thời huy động lực lượng dân quân tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng vũ trang địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.