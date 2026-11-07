Cháy 3 tàu cá, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế ngọn lửa, ngăn chặn lây lan sang các phương tiện lân cận. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Trước đó, vào lúc 21 giờ 45 phút ngày 6/11, Đồn Biên phòng Hàm Luông nhận được tin báo của ngư dân về việc 2 tàu cá đang neo đậu tại khu vực Rạch Bắc Kỳ (ấp An Thới, xã Tân Thủy) xảy ra cháy.

Hai phương tiện bị cháy gồm tàu cá BT-07485-TS do ông Huỳnh Văn Dự (sinh năm 1972) làm chủ và tàu cá BT-92142-TS do ông Lê Văn Sơn (sinh năm 1959) làm chủ. Cả hai chủ tàu đều cư trú tại ấp An Thới, xã Tân Thủy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hàm Luông khẩn trương điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy tại chỗ đến hiện trường. Đồng thời, đơn vị phối hợp Hải đội Biên phòng 1, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 và Công an xã Tân Thủy triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang những tàu cá đang neo đậu gần đó.

Vụ cháy tàu đánh cá làm thiệt hại khoảng 1,1 tỷ đồng. (Ảnh: TRẦN GIỎI)

Trong quá trình chữa cháy, ngọn lửa tiếp tục lan sang tàu cá BT-92999-TS do ông Nguyễn Văn Luyến (sinh năm 1973, cư trú tại ấp An Hạnh, xã Tân Thủy) làm chủ. Với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia, đám cháy được khống chế hoàn toàn vào lúc 0 giờ 25 phút ngày 7/11.

Vụ cháy làm 2 tàu cá BT-07485-TS và BT-92142-TS bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng; tàu cá BT-92999-TS bị cháy một phần, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ đồng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do sự cố chập điện tại bình ắc-quy. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.