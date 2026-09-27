Chạy 230 km qua Kenya: bài học lớn nhất không nằm ở thể lực

Vận động viên chạy đường dài Lily Canter (Nguồn: SCMP)

South China Morning Post (SCMP) ngày 26/9 đăng trải nghiệm của Lily Canter sau giải For Rangers Ultra – một cuộc đua kéo dài khoảng 230 km trong 5 ngày.

Điểm đáng chú ý là người tham gia không chỉ chạy đường dài mà còn phải xử lý địa hình, nhiệt độ và mệt mỏi tích lũy qua nhiều ngày.

Canter cho biết thể lực ban đầu không đảm bảo thành công nếu người chạy không biết phân phối sức.

Dinh dưỡng, giấc ngủ và khả năng phục hồi giữa các chặng trở thành yếu tố quyết định.

Môi trường Kenya còn mang đến yếu tố khác biệt với nhiều cuộc ultra đô thị: người chạy di chuyển trong cảnh quan hoang dã và có thể bắt gặp động vật.

Tên giải “For Rangers” cũng gắn với mục tiêu gây quỹ hỗ trợ lực lượng bảo tồn.

Canter rút ra rằng endurance thể thao không chỉ là khả năng chịu đau mà còn là việc biết khi nào cần giảm tốc và điều chỉnh kế hoạch.

Thông điệp này cũng có giá trị rộng hơn với người tập thể thao: càng dài và khó, khả năng quản lý cơ thể càng quan trọng hơn việc cố duy trì tốc độ bằng mọi giá.