Cháy 2 tàu tại cảng cá ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng phun nước dập lửa.

Ngày 3/11, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Sơn Trà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng), đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy xảy ra tại khu vực trước xưởng nước đá Trung Mỹ, thuộc âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h25 ngày 3/11, Đồn Biên phòng Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về vụ cháy phương tiện tại khu vực trên.

2 tàu cá bị cháy gồm: Tàu ĐNa-90863TS, dài 18,6m, công suất 800CV, do bà Huỳnh Thị H. (59 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ; và tàu ĐNa-91292TS, dài 18m, công suất 720CV, làm nghề câu, do ông Lê Tam L. (31 tuổi, trú phường An Hải) làm chủ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Sơn Trà huy động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xuồng cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Lực lượng biên phòng phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông (Công an TP Đà Nẵng), Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Đà Nẵng cùng Hải đội Biên phòng 2 triển khai các phương án chữa cháy.

Đám cháy sau khi được dập tắt.

Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thời điểm xảy ra sự cố, trên cả hai tàu cá không có người.

Tuy nhiên, vụ cháy gây thiệt hại về tài sản. Ghi nhận ban đầu, tàu cá ĐNa-90863TS bị cháy rụi hoàn toàn cabin, trong khi tàu ĐNa-91292TS bị cháy một phần cabin.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.