Chạy 100 km/h cần giữ khoảng cách bao xa?

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa thông tin, qua các vụ tai nạn liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước, nhiều người vẫn chưa hiểu rõ quy định về khoảng cách giữa hai xe cũng như lý do phải duy trì khoảng cách này khi tham gia giao thông.

Khoảng cách an toàn giữa các xe được xác định như thế nào?

Theo Cục CSGT, khoảng cách an toàn giữa hai xe là khoảng trống giữa phương tiện đang điều khiển và xe chạy liền trước, bảo đảm khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột, người lái xe phía sau có đủ thời gian phản ứng, phanh và giảm tốc độ hoặc dừng lại an toàn, tránh xảy ra va chạm.

Pháp luật về giao thông đường bộ quy định: “Khoảng cách an toàn” là cự ly tối thiểu giữa phương tiện phía sau với phương tiện đang di chuyển liền trước, cùng làn đường, bảo đảm tránh xảy ra va chạm trong trường hợp phương tiện phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Khoảng cách an toàn giữa các xe được xác định như thế nào? Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT nhấn mạnh, khoảng cách an toàn luôn gắn liền với tốc độ di chuyển của phương tiện. Tốc độ càng cao, quãng đường xe đi được trong thời gian người lái nhận biết nguy hiểm và phản ứng càng lớn, đồng thời quãng đường phanh cũng tăng lên.

Theo các khuyến cáo về an toàn giao thông, trong điều kiện mặt đường khô ráo, nếu phương tiện di chuyển ở tốc độ 100 km/h, người lái cần khoảng cách lên tới 80 m để phản ứng và phanh dừng xe an toàn. Với tốc độ 90 km/h, khoảng cách tương ứng khoảng 70 m; ở tốc độ 80 km/h, khoảng cách khoảng 60 m...

Ở Việt Nam, Luật TTATGT đường bộ quy định người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Cụ thể, theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, khi điều khiển phương tiện chạy với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước. Khoảng cách này được xác định căn cứ vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Khoảng cách an toàn tối thiểu tương ứng với tốc độ được quy định như sau: Tốc độ 60 km/h: 35 m; Tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h: 55 m; Tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h: 70 m; Tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h: 100 m.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định như trên.

Tai nạn liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn

Thực tế, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.

Điển hình, mới vào ngày hôm qua (16/10), vào khoảng 7h40, tại Km136+100 Quốc lộ 1, thuộc phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, theo hướng Bắc Ninh - Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Các phương tiện liên quan gồm 2 ô tô tải mang biển kiểm soát 99LD-007.xx và 99H-089.xx; 4 ô tô con mang biển kiểm soát 99A-425.xx, 98C-370.xx, 99A-922.xx và 99B-431.xx (xe taxi); cùng một ô tô khách biển kiểm soát 37H-148.xx.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ô tô con biển kiểm soát 99A-425.xx bị bung, cong bẹp nắp ca-pô phía trước, các phương tiện còn lại bị xây xước nhẹ.

Theo nhận định sơ bộ ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc các xe tải biển kiểm soát 99LD-007.xx, 99H-089.xx và ô tô con biển kiểm soát 98C-370.xx không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, dẫn đến đâm vào đuôi phương tiện cùng chiều. Hiện vụ tai nạn đang được Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh thụ lý, giải quyết.

Cục CSGT cho biết, đối với hành vi không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.