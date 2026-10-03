Cháu trai Dolly Parton xin hoãn phiên tòa liên quan lệnh cấm tiếp xúc

Bryan Seaver - cháu trai của huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton đang đề nghị thẩm phán hoãn phiên điều trần liên quan đến lệnh cấm tiếp xúc được quản lý lâu năm của nữ ca sĩ và công ty quản lý di sản áp dụng đối với anh.

Bryan Seaver - cháu trai của huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton đang đề nghị thẩm phán hoãn phiên điều trần.

Theo các tài liệu được nộp tại Tennessee vào ngày 2/10 và được Associated Press tiếp cận, Bryan Seaver đã gửi đơn đề nghị dời phiên điều trần dự kiến diễn ra ngày 9/10 khoảng 10 ngày. Cựu trưởng bộ phận an ninh của Dolly Parton hiện đang tự đại diện trong vụ việc sau khi bị sa thải khỏi vị trí vào tháng 9, không lâu sau khi nữ ca sĩ qua đời ngày 25/8.

Trong đơn, Seaver cho biết anh không có kiến thức hoặc kỹ năng pháp lý cần thiết để tự xử lý vụ việc nếu không có luật sư. Anh cho biết một luật sư mà mình đang hy vọng thuê chỉ có thể gặp anh vào ngày 5/10, vì vậy cần thêm thời gian để chuẩn bị.

Seaver cũng cho biết anh không phản đối việc lệnh cấm tiếp xúc được gia hạn cho đến khi tòa ấn định ngày điều trần mới. Theo Associated Press, thẩm phán phụ trách vụ việc hiện chưa đưa ra phản hồi về đề nghị này.

Seaver cũng cho biết anh không phản đối việc lệnh cấm tiếp xúc được gia hạn cho đến khi tòa ấn định ngày điều trần mới.

Trước đó, Danny Nozell - quản lý lâu năm của Dolly Parton đã đệ đơn xin lệnh cấm tiếp xúc đối với Seaver vào tháng trước. Theo hồ sơ được Page Six tiếp cận, Nozell cáo buộc Seaver có hành vi đe dọa và tìm cách tống tiền ông.

Nozell cho rằng Seaver đã viện dẫn kinh nghiệm tự nhận là nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và năng lực sử dụng bạo lực để gây sức ép nhằm đòi tiền. Công ty quản lý She’s Alive, LLC của Dolly Parton cũng khởi kiện, cáo buộc Seaver gửi những tin nhắn mang tính đe dọa tới các nhân viên, trong đó tự mô tả mình là “nhà buôn vũ khí quốc tế và lính đánh thuê”, đồng thời bị cho là từng tự nhận “là một kẻ giết người”.

Theo cáo buộc trong đơn kiện, Seaver còn được cho là đã nói rằng “mọi người cần lo lắng về những gì tôi có thể làm”, đồng thời đe dọa “phá hủy toàn bộ thương hiệu” và gây tổn hại đến các đơn vị liên quan.

Trong phản hồi với TMZ, Seaver bày tỏ sự thất vọng và khẳng định đã có những “hành động bất ngờ và cho đến nay chưa được giải thích” xảy ra sau khi Dolly Parton qua đời ở tuổi 80. Anh cho rằng không có gì trong đơn kiện đủ để được xem là lời đe dọa, đồng thời nói rằng anh vẫn giữ quan điểm với phần lớn những phát ngôn của mình.

Seaver giải thích anh chỉ đang nói chuyện thẳng thắn với Danny Nozell trong một cuộc trò chuyện riêng tư vì từng nghĩ người này là bạn, đồng thời cáo buộc Nozell “tự xem mình như một tay gangster”.

Trong lúc vụ việc tiếp tục được giải quyết, một báo cáo cảnh sát từ năm 2000 cũng được nhắc lại. Theo tài liệu được The Sun công bố, Seaver từng bị bắt sau một vụ việc bị cáo buộc xảy ra tại quán bar Banana Joe’s ở Nashville ngày 6/10/2000. Một người được cho là nạn nhân nói với cảnh sát rằng Seaver đã cố đánh mình sau khi được thông báo rằng anh có thể bị mời khỏi quán. Seaver bị tạm giữ nhưng vụ việc sau đó được bác bỏ.

Đáng chú ý, chính Seaver từng là người thông báo tin Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8. Trong video đăng trên Instagram, anh cho biết mình đã giữ vị trí trưởng bộ phận an ninh của nữ ca sĩ trong hơn 20 năm, tiếp nối công việc mà cha anh từng đảm nhiệm.

Chính Seaver từng là người thông báo tin Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8.

“Đó là một vinh dự đi cùng niềm tự hào tuyệt đối và nỗi buồn lớn. Nhưng nỗi buồn thuộc về chúng ta, không phải Dolly”, Seaver chia sẻ. Anh cũng cho biết việc thông báo tin buồn là điều Dolly Parton từng dặn anh thực hiện từ nhiều năm trước.