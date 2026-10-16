Cháu trai Dolly Parton lên tiếng về tin nhắn đe dọa, hé lộ tranh chấp tài sản

Theo Page Six, Bryan Seaver vừa nộp tài liệu mới lên tòa án nhằm phản bác những cáo buộc liên quan đến các tin nhắn bị cho là mang tính đe dọa, xuất hiện trong cuộc tranh chấp giữa ông và những người phụ trách hoạt động kinh doanh của cố danh ca Dolly Parton.

Trong hồ sơ, Seaver khẳng định những tin nhắn gây tranh cãi thực chất là các cuộc trao đổi riêng tư với một người bạn lâu năm về bất đồng trong công việc.

Bryan Seaver - cháu trai của Dolly Parton.

Đáng chú ý, ông cho rằng Danny Nozell - người quản lý lâu năm của Dolly Parton từng khuyến khích mình công khai kinh nghiệm trong quân đội và lĩnh vực vũ khí, thậm chí quảng bá quá khứ hoạt động với tư cách người buôn bán vũ khí và lính đánh thuê.

Tuy nhiên, theo Seaver, chính những nội dung liên quan đến lý lịch này sau đó lại được sử dụng làm căn cứ cho cáo buộc ông có hành vi đe dọa.

Cháu trai Dolly Parton thừa nhận từng sử dụng những lời lẽ gay gắt, bao gồm tuyên bố sẽ "phá hủy các mối quan hệ hợp tác thương hiệu của Dolly". Dù vậy, ông nhấn mạnh phát ngôn này chỉ đề cập đến việc gây tổn hại các quan hệ kinh doanh và danh tiếng, hoàn toàn không mang ý định làm hại thể chất bất kỳ ai.

Theo hồ sơ tòa án, những tin nhắn gây tranh cãi được gửi trong khoảng thời gian trước và sau khi Dolly Parton qua đời vào ngày 25/8.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn được cho là khoản thanh toán khoảng 251.000 USD, tương đương hơn 6,5 tỷ đồng dành cho công ty an ninh Squadron Augmented Protection Services của Seaver sau khi thực hiện công việc tại các bất động sản của nữ danh ca. Seaver cho biết khoản tiền này hiện đã được thanh toán đầy đủ.

Ngoài vấn đề tài chính, ông còn cho rằng những phản ánh của mình về điều kiện hoạt động tại khách sạn SongTeller Hotel cũng góp phần khiến mối quan hệ giữa các bên trở nên căng thẳng.

Cụ thể, Seaver cáo buộc từng ghi nhận tình trạng nhân viên an ninh hút cần sa trong khuôn viên, ngủ khi đang làm nhiệm vụ cùng những vấn đề liên quan đến tiến độ xây dựng và công tác kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa hoàn tất.

Ông khẳng định Dolly Parton biết việc mình đang gây sức ép với Herschend Family Entertainment - đơn vị vận hành khách sạn và khu giải trí Dollywood để giải quyết những vấn đề này và đã ủng hộ nỗ lực của ông.

Để chứng minh mối quan hệ công việc, Seaver còn cung cấp một lá thư đề ngày 11/11/2024 của Dolly Parton, trong đó nữ danh ca giới thiệu công ty của cháu trai đảm nhận công tác an ninh tại khách sạn và bảo tàng.

Bryan Seaver khẳng định Dolly Parton biết việc mình đang gây sức ép với đơn vị vận hành khách sạn và khu giải trí Dollywood.

Trong thư, Dolly Parton nhận xét đội ngũ của Seaver làm việc "rất chuyên nghiệp, rất kín đáo và rất giỏi trong công việc".

Bà cũng mô tả Seaver là người đã phụ trách công tác an ninh cho mình trong thời gian dài, đồng thời đề nghị ban quản lý khách sạn gặp gỡ ông trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về việc bố trí lực lượng bảo vệ.

Seaver còn khẳng định Danny Nozell vẫn duy trì những cuộc trao đổi thân thiện với mình sau khi một số tin nhắn hiện bị xem là lời đe dọa được gửi đi. Theo ông, Nozell thậm chí từng bàn bạc về việc sắp xếp một cuộc phỏng vấn dài trên chương trình The Joe Rogan Experience.

Về phía công ty She's Alive LLC, đơn vị được thành lập để quản lý danh mục âm nhạc, các hợp đồng thương hiệu và hoạt động thương mại của Dolly Parton trước đó đã đề nghị tòa án ban hành lệnh hạn chế tiếp xúc đối với Seaver và công ty của ông.

Động thái này diễn ra sau khi hợp đồng cung cấp dịch vụ an ninh của Seaver bị chấm dứt vào tháng 9. Phía công ty cáo buộc hành vi của ông gây ảnh hưởng đến nhân sự và các mối quan hệ kinh doanh.

Tuy nhiên, Seaver cho rằng những hạn chế được đề xuất quá rộng, có thể khiến ông không được đến gần trong phạm vi khoảng 305m đối với những người có quan hệ kinh doanh với She's Alive LLC, bao gồm cả một số người thân trong gia đình Dolly Parton.

Ông cũng cho biết cuộc tranh chấp khiến gia đình mình chịu nhiều áp lực từ truyền thông. Theo lời khai, các phóng viên liên tục tìm đến nhà, liên hệ với vợ con ông và thậm chí tiếp cận người bà 96 tuổi của vợ.

Bryan Seaver cho biết cuộc tranh chấp khiến gia đình mình chịu nhiều áp lực từ truyền thông.

Seaver kể rằng con trai 17 tuổi của mình đã phải đặt dây thép gai tại khu vực bậc thềm trước nhà nhằm ngăn người lạ tiếp cận. Hiện Bryan Seaver đang đề nghị tòa án bác yêu cầu gia hạn lệnh hạn chế tiếp xúc tạm thời và ban hành lệnh cấm tạm thời từ phía She's Alive LLC.

Phiên điều trần tiếp theo của vụ việc dự kiến diễn ra vào ngày 20/10. Những cáo buộc và lập luận từ các bên vẫn đang được xem xét, chưa phải kết luận cuối cùng của tòa án.