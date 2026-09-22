Cháu trai Dolly Parton bị sa thải khỏi vị trí bảo vệ sau khi nữ ca sĩ qua đời

Bryan Seaver - cháu trai của Dolly Parton và người từng đứng ra thông báo tin nữ ca sĩ qua đời hồi tháng 8 vừa bị loại khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh mà ông đã đảm nhiệm trong nhiều năm tại các bất động sản của cố nghệ sĩ.

Theo TMZ, Seaver đã nhận được thông báo về việc ông cùng các công ty an ninh của mình bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức tại tất cả tài sản thuộc Dolly Parton. Nguồn tin cho biết thông báo được gửi đến Seaver vào tuần trước, đồng thời các đội an ninh mới nhanh chóng được triển khai tại những địa điểm liên quan đến nữ ca sĩ.

Bryan Seaver - cháu trai của Dolly Parton.

Các địa điểm này bao gồm nơi ở chính của Dolly Parton tại Nashville, Tennessee, bảo tàng của bà, căn nhà ở khu vực trung tâm thành phố và một nhà kho.

Chia sẻ với TMZ, Seaver cho biết ông và đội ngũ của mình “bàng hoàng trước những hành động bất ngờ và cho đến nay vẫn chưa được giải thích rõ ràng” kể từ sau khi Dolly Parton qua đời. Phía Seaver đồng thời cảnh báo những thay đổi liên quan đến di sản của nữ ca sĩ có thể được tiến hành với “thiện chí không đầy đủ”.

“Chúng tôi vẫn kiên định với quyết tâm thực hiện chỉ thị cuối cùng của Dolly là bảo vệ gia đình bà, đồng thời không để mình bị đe dọa bởi những người mà chúng tôi tin rằng đang hành động với mục đích trục lợi từ cuộc đời của một người đã tự nguyện trao đi rất nhiều”, Seaver và đội ngũ tuyên bố.

Theo TMZ, dù thông báo chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ, văn bản này không làm mất đi quyền lợi cá nhân của Seaver trong một quỹ tín thác của Dolly Parton, nơi bao gồm các lợi ích kinh doanh và bất động sản của nữ ca sĩ. Đại diện của Dolly Parton hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six.

Dù thông báo chấm dứt nhiệm vụ bảo vệ, văn bản này không làm mất đi quyền lợi cá nhân của Seaver trong một quỹ tín thác của Dolly Parton.

Bryan Seaver là con trai của Cassie - em gái Dolly Parton. Ông từng là người được gia đình lựa chọn để thông báo tin nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25/8. Seaver công bố thông tin thông qua một video được đăng trên tài khoản Instagram của Dolly Parton.

Seaver cho biết ông đã đảm nhiệm vị trí trưởng bộ phận an ninh cho Dolly Parton trong hơn 20 năm, tiếp nối công việc mà cha ông - Larry từng đảm nhận trước đó.

Trong video, Seaver xúc động nói đây là “một vinh dự pha lẫn niềm tự hào tuyệt đối và nỗi buồn sâu sắc”, đồng thời nhấn mạnh rằng nỗi buồn thuộc về những người ở lại, không phải Dolly.

Trước khi qua đời, Dolly Parton cũng được cho là đã gọi điện cho Seaver để chia sẻ những nguyện vọng cuối cùng liên quan đến việc an táng. Theo lời cháu trai, nữ ca sĩ mong muốn được nằm trên “một chiếc giường bằng bông mềm mại”.

Trước khi qua đời, Dolly Parton cũng được cho là đã gọi điện cho Seaver để chia sẻ những nguyện vọng cuối cùng liên quan đến việc an táng.

Seaver xúc động giải thích: “Sau một cuộc đời khoác lên mình những bộ trang phục đính đầy đá lấp lánh, cuối cùng bà xứng đáng được thoải mái và nghỉ ngơi”.

Dolly Parton qua đời sau một thời gian bí mật chiến đấu với bệnh ung thư. Nữ ca sĩ được an táng trong một tang lễ riêng tư tại Nashville, ba ngày sau khi qua đời.