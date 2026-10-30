Cháu trai cố danh ca Dolly Parton vướng cáo buộc xô xát

Theo Page Six, Bryan Seaver - cháu trai của cố danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton, đang trở thành tâm điểm của một vụ tranh chấp pháp lý sau khi xuất hiện cáo buộc liên quan đến hành vi của ông tại bệnh viện nơi nữ nghệ sĩ qua đời.

Bryan Seaver - cháu trai của cố danh ca nhạc đồng quê Dolly Parton đang trở thành tâm điểm của một vụ tranh chấp pháp lý.

Theo các tài liệu tòa án mà Page Six thu thập được, She’s Alive, LLC, công ty phụ trách quản lý di sản của Dolly Parton, đã yêu cầu cung cấp toàn bộ video từ camera gắn trên người các cảnh sát có mặt tại Trung tâm Ung thư Vanderbilt-Ingram ở Nashville, bang Tennessee, trong hai ngày 24 và 25/8.

Phía công ty cho rằng những đoạn video này có thể ghi lại cuộc xô xát được cho là đã xảy ra giữa Bryan Seaver và lực lượng cảnh sát. Đáng chú ý, ngày 25/8 cũng chính là thời điểm Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 sau thời gian âm thầm chống chọi với bệnh ung thư. Tuy nhiên, những người thân cận với Bryan Seaver đã đưa ra lời giải thích khác về sự việc.

Trao đổi với TMZ, các nguồn tin cho biết Bryan Seaver không bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Ông có mặt tại trung tâm y tế hôm đó nhằm phối hợp các công việc hậu sự, bao gồm việc sắp xếp vận chuyển thi hài người cô nổi tiếng đến nhà tang lễ.

Theo những nguồn tin này, không có cuộc xô xát nào xảy ra. Sự việc thực chất chỉ là một cuộc trao đổi thông thường giữa Bryan Seaver và lực lượng cảnh sát. Một người trong cuộc còn cho rằng cảnh sát đã đối xử với Bryan Seaver như thể ông là một người đang bị truy nã khi xuất hiện tại bệnh viện.

Những thông tin trái chiều khiến diễn biến thực sự của vụ việc chưa thể được xác định chỉ dựa trên các lời kể. Theo Page Six, Bryan Seaver dự kiến xuất hiện tại tòa án vào ngày 2/12. Trang tin này cũng đã liên hệ với ông để đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm đăng bài.

Ồn ào mới nhất xuất hiện trong bối cảnh Bryan Seaver đang có những tranh chấp pháp lý với đơn vị quản lý di sản của Dolly Parton. Trước đó, chưa đầy một tháng sau khi nữ danh ca qua đời, Bryan Seaver đã bị chấm dứt công việc trưởng bộ phận an ninh mà ông đảm nhiệm trong thời gian dài. Sau quyết định này, một thẩm phán tại Tennessee đã ban hành lệnh hạn chế tạm thời đối với Bryan Seaver và công ty an ninh của ông.

Ồn ào mới nhất xuất hiện trong bối cảnh Bryan Seaver đang có những tranh chấp pháp lý với đơn vị quản lý di sản của Dolly Parton.

Theo đó, ông cùng đơn vị liên quan phải giữ khoảng cách ít nhất 1.000 feet, tương đương khoảng 305 mét, với các văn phòng của Dolly Parton tại Nashville, đồng thời không được can thiệp vào hoạt động kinh doanh của bà. Đầu tháng 10, Bryan Seaver đã đề nghị tòa án hoãn phiên điều trần liên quan đến lệnh hạn chế để có thêm thời gian tìm kiếm và thuê luật sư đại diện.

Bên cạnh đó, She’s Alive, LLC còn đệ đơn kiện Bryan Seaver, cáo buộc ông có những hành vi đe dọa và quấy rối nhân viên làm việc tại khách sạn và bảo tàng của Dolly Parton ở Nashville. Theo nội dung vụ kiện được Page Six đưa tin, phía công ty cho rằng những hành động của Bryan Seaver đã ảnh hưởng đến môi trường làm việc và hoạt động của các cơ sở kinh doanh liên quan đến cố danh ca.

Tuy nhiên, Bryan Seaver không đồng tình với những cáo buộc này. Ông khẳng định các tin nhắn được sử dụng để đưa ra cáo buộc đã bị tách khỏi ngữ cảnh ban đầu. Theo Bryan Seaver, đó chỉ là những trao đổi riêng tư giữa ông và một người bạn lâu năm, xoay quanh bất đồng trong công việc kinh doanh, chứ không phải những lời đe dọa như phía nguyên đơn mô tả.

Vụ việc tiếp tục khiến dư luận quan tâm bởi Bryan Seaver không chỉ có quan hệ gia đình với Dolly Parton mà còn từng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác an ninh của nữ nghệ sĩ.

Bryan Seaver từng đảm nhiệm vai trò quan trọng trong công tác an ninh của Dolly Parton.

Dolly Parton qua đời ngày 25/8/2026, hưởng thọ 80 tuổi. Sự ra đi của giọng ca Jolene và 9 to 5 để lại nhiều tiếc nuối đối với người hâm mộ nhạc đồng quê trên toàn thế giới. Trong nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, bà được xem là một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc Mỹ, ghi dấu ấn không chỉ qua những ca khúc nổi tiếng mà còn bởi các hoạt động kinh doanh và thiện nguyện.

Sau khi nữ danh ca qua đời, việc quản lý di sản và các cơ sở kinh doanh liên quan đến tên tuổi của bà trở thành vấn đề được quan tâm. Hiện tại, cáo buộc xô xát giữa Bryan Seaver và cảnh sát vẫn chưa có kết luận chính thức. Những đoạn video từ camera gắn trên người cảnh sát, nếu được cung cấp và xem xét trong quá trình tố tụng, có thể giúp làm rõ những gì thực sự xảy ra tại bệnh viện trong ngày Dolly Parton qua đời.