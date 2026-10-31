Châu Tinh Trì và Chu Ân: Chuyện tình màn ảnh khiến khán giả tiếc nuối

Châu Tinh Trì và Chu Ân bén duyên khi hợp tác trong Trường Học Uy Long 2 năm 1992. Sự ăn ý trên phim trường dần đưa cả hai đến với nhau ngoài đời. Khi ấy, Châu Tinh Trì đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, còn Chu Ân cũng là gương mặt triển vọng của màn ảnh Hong Kong. Mối tình kéo dài khoảng ba năm từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, dù cả hai khá kín tiếng về chuyện riêng tư.

Dấu ấn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chung của họ phải kể đến Đại Thoại Tây Du (1995). Châu Tinh Trì đảm nhận vai Chí Tôn Bảo, trong khi Chu Ân hóa thân thành Tử Hà tiên tử. Một người mang trong mình khát vọng tự do, một người dành trọn tình cảm cho đối phương, cả hai tạo nên chuyện tình vừa hài hước vừa bi thương. Đặc biệt, ánh mắt và nụ cười của Tử Hà tiên tử qua diễn xuất của Chu Ân đã trở thành hình ảnh kinh điển, được nhiều thế hệ khán giả nhớ đến.

Châu Tinh Trì và Chu Ân tạo nên chuyện tình kinh điển trong Đại Thoại Tây Du.

Trong phim, Tử Hà tiên tử yêu Chí Tôn Bảo bằng tình cảm chân thành, nhưng mối duyên của họ lại bị ngăn cách bởi những lựa chọn và biến cố. Câu chuyện khép lại với nhiều day dứt, để lại cảm giác tiếc nuối về một tình yêu không thể đi đến cái kết trọn vẹn. Điều đặc biệt là khi nhìn lại tác phẩm, khán giả thường liên tưởng đến mối quan hệ ngoài đời của hai diễn viên. Sự tương đồng giữa chuyện tình trên màn ảnh và những gì từng xảy ra khiến cặp đôi càng trở nên đặc biệt trong ký ức người hâm mộ.

Sau khi chia tay, Châu Tinh Trì và Chu Ân từng vướng nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân tan vỡ. Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện năm 2015, Chu Ân đã có những chia sẻ thẳng thắn hơn về mối tình cũ. Nữ diễn viên cho rằng sai lầm không hoàn toàn thuộc về một phía, bởi chính cô cũng từng có những suy nghĩ cố chấp. Theo Chu Ân, hai người có thể bị thu hút bởi nhau khi bắt đầu yêu, nhưng để đồng hành lâu dài cần có sự tương đồng trong quan điểm và cách suy nghĩ. Cô cũng tiết lộ bản thân từng mất khoảng ba năm để vượt qua đổ vỡ và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Sau cuộc tình với Châu Tinh Trì, Chu Ân tìm được hạnh phúc bên nhạc sĩ Huỳnh Quán Trung, thành viên ban nhạc Beyond. Cả hai kết hôn năm 2012 sau nhiều năm gắn bó và có một con gái. Nữ diễn viên dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Châu Tinh Trì ngày càng kín tiếng về đời tư, tập trung vào công việc đạo diễn và sản xuất phim.

Sau nhiều năm, những khoảnh khắc chung của Châu Tinh Trì và Chu Ân trong phim vẫn khiến khán giả hoài niệm.

Nhiều năm trôi qua, Đại Thoại Tây Du vẫn được nhắc đến như một trong những tác phẩm tiêu biểu của Châu Tinh Trì. Hình ảnh Tử Hà tiên tử cùng câu chuyện tình với Chí Tôn Bảo tiếp tục sống trong ký ức khán giả. Có lẽ, điều khiến người xem nhớ mãi không chỉ nằm ở diễn xuất ăn ý của hai nghệ sĩ, mà còn ở cảm giác tiếc nuối khi một cặp đôi từng đẹp cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời cuối cùng không thể đi cùng nhau đến cuối chặng đường.