Châu Tinh Trì công khai mời David Beckham xem phim mới

Theo HK01 ngày 14/10, Châu Tinh Trì đang thu hút sự chú ý khi đích thân đăng video mời cựu danh thủ David Beckham đến rạp thưởng thức bộ phim Kungfu Nữ Túc. Động thái này diễn ra trước thời điểm tác phẩm do ông đạo diễn chính thức ra mắt khán giả Anh vào ngày 23/10, đánh dấu bước tiếp theo trong hành trình phát hành quốc tế của bộ phim.

Trong đoạn video đăng tải trên Instagram ngày 13/10, Châu Tinh Trì xuất hiện với phong cách giản dị, đội mũ lưỡi trai và đeo kính. Khác với hình ảnh kín tiếng thường thấy, nam đạo diễn 64 tuổi hào hứng gửi lời mời bằng tiếng Anh, gọi Beckham là người hùng bóng đá của mình. Ông nói: "My soccer hero, Sir Beckham, it's a date", đồng thời tạo hình trái tim bằng tay trước ống kính. Câu nói mang ý nghĩa hẹn gặp tại rạp khiến màn tương tác giữa hai nhân vật nổi tiếng trở nên thú vị.

Châu Tinh Trì gây chú ý khi đích thân đăng video mời David Beckham đến rạp thưởng thức bộ phim Kungfu Nữ Túc.

Cơ duyên bắt đầu từ sự kiện NBA China Games 2026 diễn ra tại Macau, nơi nữ diễn viên Thái Tư Bối, một thành viên của đoàn phim Kungfu Nữ Túc, có dịp gặp gỡ David Beckham. Nhân cơ hội hiếm có, cô đã mời cựu danh thủ hỗ trợ quảng bá cho tác phẩm mới của Châu Tinh Trì. Beckham vui vẻ hưởng ứng nhưng lại vô tình nói nhầm ngày phát hành, tạo nên tình huống hài hước được nhiều người quan tâm.

Sau khi biết chuyện, Châu Tinh Trì quyết định tự mình xuất hiện để đính chính thông tin. Không chỉ xác nhận Kungfu Nữ Túc sẽ khởi chiếu tại Anh vào ngày 23/10, ông còn trực tiếp hẹn Beckham đến rạp và gắn tài khoản Instagram của cựu danh thủ trong bài đăng.

Theo 8world, Thái Tư Bối đảm nhận vai Mã Bát, một thành viên khiếm thị của đội bóng nữ Nga Mi, đồng thời phụ trách công việc chăm sóc y tế cho các đồng đội. Trong đoạn video gặp Beckham, nữ diễn viên hào hứng giới thiệu vai diễn của mình và tiết lộ nhân vật sẽ góp phần cứu đội bóng trong thời khắc quan trọng. Cựu đội trưởng tuyển Anh bày tỏ sự mong đợi đối với bộ phim, giúp cuộc gặp gỡ trở thành điểm nhấn trong chiến dịch quảng bá trước ngày tác phẩm ra rạp tại Anh.

Thái Tư Bối góp mặt trong Kungfu Nữ Túc với vai thành viên đội bóng nữ Nga Mi, đánh dấu màn hợp tác đáng chú ý cùng Châu Tinh Trì.

Kungfu Nữ Túc đánh dấu sự trở lại của Châu Tinh Trì với dòng phim kết hợp võ thuật và bóng đá, từng giúp ông tạo nên thành công vang dội qua Đội Bóng Thiếu Lâm năm 2001. Tuy nhiên, thay vì theo chân một đội bóng nam, tác phẩm mới tập trung vào đội nữ Nga Mi với những cầu thủ sở hữu võ công đặc biệt. Bộ phim có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Nghệ Hưng, Lưu Gia Linh và Thái Tư Bối.

Câu chuyện xoay quanh hành trình chinh phục giải đấu của đội bóng nữ Nga Mi, nơi các thành viên phải vượt qua những bất đồng nội bộ, sự phản bội và hàng loạt đối thủ mạnh. Trên nền tảng những trận cầu được cường điệu hóa bằng kỹ xảo, Châu Tinh Trì tiếp tục khai thác công thức quen thuộc với những pha hành động phi thực tế, yếu tố hài hước và tinh thần vượt nghịch cảnh.

Kungfu Nữ Túc tiếp tục khai thác sự kết hợp giữa võ thuật và bóng đá, công thức từng làm nên tên tuổi Châu Tinh Trì.

Ra mắt tại Trung Quốc vào mùa hè 2026, Kungfu Nữ Túc đạt doanh thu hơn 2,3 tỷ nhân dân tệ, cho thấy sức hút thương mại đáng kể của thương hiệu Châu Tinh Trì. Dù vậy, bộ phim cũng nhận những đánh giá trái chiều. Một số ý kiến khen ngợi tính giải trí và phong cách hài đặc trưng, trong khi những người khác cho rằng kịch bản chưa đủ chiều sâu, các nhân vật thiếu sự phát triển và nhiều tình tiết gợi nhớ quá rõ những tác phẩm trước đây của ông.

Bất chấp tranh luận về chất lượng, Kungfu Nữ Túc vẫn tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế. Sau khi phát hành tại Hong Kong và một số quốc gia khác, bộ phim chuẩn bị tiếp cận khán giả Anh từ ngày 23/10. Việc Châu Tinh Trì trực tiếp mời David Beckham được xem là một điểm nhấn truyền thông phù hợp với đề tài bóng đá của tác phẩm.

Bộ phim mới của Châu Tinh Trì dự kiến ra rạp tại Anh vào ngày 23/10, tiếp tục hành trình chinh phục khán giả quốc tế.

Ở tuổi 64, Châu Tinh Trì vẫn cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho bộ phim mới, từ quá trình sản xuất đến những hoạt động quảng bá ngoài màn ảnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận David Beckham sẽ thực sự xuất hiện tại buổi chiếu. Dù vậy, màn tương tác thú vị giữa hai tên tuổi lớn của điện ảnh và bóng đá đã góp phần thu hút sự chú ý dành cho Kungfu Nữ Túc trước ngày ra rạp tại Anh.