Châu Tinh Trì bán công ty phim với giá 0,13 USD

Đạo diễn Châu Tinh Trì cùng tập đoàn Bingo vừa quyết định bán toàn bộ cổ phần tại Công ty Đầu tư Rạp chiếu phim Bingo với giá tượng trưng 1 đô la Hong Kong (HKD), tương đương khoảng 0,13 USD. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh công ty con chuyên kinh doanh rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục thua lỗ kéo dài.

Đây là công ty con do Bingo sở hữu 100%, tập trung vào hoạt động kinh doanh rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục. Sau thương vụ, doanh nghiệp này chính thức đổi chủ, đồng thời đánh dấu việc tập đoàn Bingo rút khỏi lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim tại thị trường tỷ dân.

Châu Tinh Trì chuyển nhượng công ty kinh doanh rạp chiếu phim với giá chỉ 0,13 USD.

Quyết định được đưa ra sau giai đoạn hoạt động kinh doanh không đạt kết quả khả quan. Theo số liệu được công bố, doanh thu của Công ty Đầu tư Rạp chiếu phim Bingo trong hai năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025 và tháng 3/2026 lần lượt đạt 2,747 triệu HKD và 2,251 triệu HKD. Tuy nhiên, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ hoạt động tương ứng 2,543 triệu HKD và 1,2 triệu HKD.

Tình hình tài chính tiếp tục gây áp lực khi khoản nợ ròng của công ty tích lũy lên khoảng 8,6 triệu HKD tính đến cuối tháng 8/2026. Những con số này cho thấy hoạt động kinh doanh rạp chiếu phim đang là gánh nặng đối với tập đoàn, buộc ban lãnh đạo phải xem xét lại chiến lược đầu tư.

Theo thông báo từ hội đồng quản trị Bingo Group, quyết định chuyển nhượng được đưa ra sau khi đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty con. Tập đoàn cho rằng việc bán doanh nghiệp với mức giá tượng trưng sẽ giúp cải thiện dòng tiền và khả năng thanh khoản, đồng thời giải phóng nguồn lực để tập trung vào những dự án khác có triển vọng sinh lời tốt hơn.

Đáng chú ý, dù giá chuyển nhượng chỉ ở mức 1 HKD, Bingo ước tính thương vụ có thể mang lại khoản lợi nhuận khoảng 5,4 triệu HKD cho chủ sở hữu tập đoàn. Con số này được tính toán dựa trên khoản nợ ròng chưa kiểm toán của công ty con tại thời điểm cuối tháng 8 và giá chuyển nhượng. Vì vậy, mức giá thấp không đồng nghĩa thương vụ chắc chắn gây ra khoản lỗ tương ứng cho công ty mẹ.

Châu Tinh Trì được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất, gắn liền với nhiều tác phẩm hài nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong. Những năm gần đây, ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, diễn biến tại Bingo cho thấy lĩnh vực vận hành rạp chiếu phim không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Việc rút khỏi mảng kinh doanh này phản ánh lựa chọn ưu tiên hiệu quả tài chính của tập đoàn trong bối cảnh doanh nghiệp phải xử lý các khoản lỗ và nợ tích lũy. Thay vì tiếp tục duy trì một đơn vị hoạt động kém hiệu quả, Bingo quyết định chuyển nhượng để tập trung nguồn lực vào những hướng đi khác.

Thương vụ vì thế không chỉ gây chú ý bởi mức giá 0,13 USD, mà còn cho thấy sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của tập đoàn gắn với tên tuổi Châu Tinh Trì. Dù vậy, thông tin hiện có chưa cho thấy những dự án cụ thể mà Bingo sẽ ưu tiên sau khi rời lĩnh vực kinh doanh rạp chiếu phim tại Trung Quốc đại lục.