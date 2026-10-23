Châu Thới vươn mình trong không gian mới

Di tích Khảo cổ Vĩnh Hưng - điểm nhấn di sản văn hoá của vùng đất Châu Thới.

Hạ tầng mở đường, nông nghiệp làm nền tảng

Một trong những chuyển biến rõ nét của xã Châu Thới trong xây dựng NTM là hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Nhiều công trình giao thông, thuỷ lợi, điện, trường học, nước sạch và hạ tầng dân sinh được đầu tư.

Các tuyến đường nông thôn từng bước kết nối, thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá. Hệ thống thuỷ lợi bảo đảm tưới tiêu, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hạ tầng viễn thông phủ 100% khu dân cư và vùng sản xuất.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, xã tiếp tục rà soát, nâng cấp đường, cầu và các công trình thiết yếu, với tổng vốn đầu tư công giải ngân hơn 19,2 tỷ đồng, đạt 77,08% kế hoạch.

Ông Tô Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Xác định hạ tầng giao thông là một trong những nền tảng để phát triển nông thôn, thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hiện hữu”.

Sản xuất lúa là một trong những thế mạnh kinh tế của xã Châu Thới.

Không chỉ tạo thuận lợi cho giao thương, hạ tầng được đầu tư còn trực tiếp hỗ trợ sản xuất. Với đặc điểm địa bàn có thế mạnh nông nghiệp, việc hoàn thiện giao thông nội đồng và xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ vùng sản xuất góp phần đảm bảo hiệu quả canh tác, giảm rủi ro trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường.

Trên nền tảng sản xuất nông nghiệp, xã Châu Thới đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nâng chất nông sản và mở rộng liên kết tiêu thụ. Toàn xã hiện có 18 hợp tác xã nông nghiệp với 644 thành viên; 7 sản phẩm OCOP 3 sao. Một số sản phẩm tiềm năng như gạo ST25, BL9 được định hướng phát triển thành sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Mô hình trồng rau má ứng dụng hệ thống tưới tiêu tự động của nông dân Châu Thới.

Xây dựng miền quê đáng sống

Cùng với phát triển kinh tế nông thôn, địa phương chú trọng công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Trong 8 tháng năm 2026, các đoàn thể xã tham gia chỉnh trang 5.000 m đường giao thông, trồng 100 cây xanh và 50 cây hoa. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 94,5%; hơn 95% hộ dân toàn xã có nhà ở kiên cố; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,5%.

"Chi bộ, ban nhân dân vận động người dân cùng tham gia xây dựng NTM bằng những việc cụ thể như chỉnh trang đường quê, trồng hoa, cây xanh và phát triển sản xuất. Qua đó, ý thức của người dân ngày càng được nâng lên, chung tay xây dựng quê hương”, ông Nguyễn Hoàng Quy, Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Hưng, cho biết.

Chính quyền địa phương sát cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Không chỉ có lợi thế về sản xuất, xã Châu Thới còn sở hữu nhiều di tích văn hoá - lịch sử đặc sắc như Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng, Ðền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều điểm du lịch trải nghiệm, ẩm thực gắn với nông nghiệp. Ðây là thế mạnh để địa phương kết hợp phát triển nông nghiệp với du lịch nông thôn.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã Châu Thới hơn 70 triệu đồng/năm, mục tiêu đến năm 2030 đạt 110 triệu đồng/năm. Ðịa phương định hướng phát triển đa ngành, trong đó lấy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm nền tảng, đồng thời mở rộng thương mại - dịch vụ, du lịch và tiểu thủ công nghiệp.

Từng bước tạo diện mạo mới trong không gian mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, kết quả quá trình xây dựng NTM là nền tảng cho xã Châu Thới phát triển bền vững trong những năm kế tiếp./.

Trúc Linh - Phong Nguyên