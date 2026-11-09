Châu Thới tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II

Ngày 9/11, thông tin từ UBND xã Châu Thới cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) trên địa bàn.

Châu Thới tổ chức nhiều hoạt động hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Theo đó, điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là hội thi hát Karaoke và hội thi nấu ăn dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã; thành viên Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp.

Các hội thi dự kiến diễn ra trong tháng 11, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) không chỉ tạo sân chơi giao lưu mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Ngoài ra, xã Châu Thới sẽ hướng dẫn, vận động 18 ấp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trang trọng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, khuyến khích tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, đờn ca tài tử, trò chơi dân gian, thể dục thể thao…

Đặc biệt, hướng đến Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, xã Châu Thới dự kiến chuẩn bị một xe diễu hành tham gia chương trình diễu hành, biểu diễn đường phố theo kế hoạch của tỉnh vào ngày 22 và 23/11. Trong đó, xe được trang trí theo chủ đề Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau, thể hiện bản sắc văn hóa địa phương, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Châu Thới cùng những sản phẩm đặc trưng.

Bên cạnh các hoạt động trên, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức phát triển ngành tôm theo hướng xanh, bền vững, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ dân, hợp tác xã và chủ thể sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP cũng được vận động tập trung chủ động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, nâng cao chất lượng, bao bì, nhãn hiệu và nguồn gốc xuất xứ, góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo UBND xã Châu Thới, thông qua chuỗi hoạt động, xã Châu Thới hướng đến phát huy giá trị văn hóa truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, tạo không khí vui tươi và phấn khởi trong nhân dân.

Đồng thời, giới thiệu và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Châu Thới cũng như các tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng, OCOP của địa phương; góp phần lan tỏa thương hiệu Tôm Cà Mau, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…