Châu Thành xây dựng “Ấp không ma túy”, khu dân cư đoàn kết

Ban lãnh đạo ấp Tân Bình nhận 50 lá cờ Tổ quốc.

Mô hình “Ấp không ma túy” hướng đến nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho ấp Tân Bình. Sau buổi lễ, lực lượng Mặt trận, đoàn thể và người dân ra quân dọn vệ sinh, trồng 500 cây bông trang dọc tuyến đường trong ấp.