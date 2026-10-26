Châu Thành xây dựng “Ấp không ma túy”, khu dân cư đoàn kết
Chiều 26/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành (An Giang) tổ chức lễ công bố và ký cam kết thực hiện hai mô hình “Ấp không ma túy” và “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” tại ấp Tân Bình, nhằm giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống người dân.
Mô hình “Ấp không ma túy” hướng đến nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế và chăm lo an sinh xã hội.
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho ấp Tân Bình. Sau buổi lễ, lực lượng Mặt trận, đoàn thể và người dân ra quân dọn vệ sinh, trồng 500 cây bông trang dọc tuyến đường trong ấp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-thanh-xay-dung-ap-khong-ma-tuy-khu-dan-cu-doan-ket-a500732.html