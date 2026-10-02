Châu Thành triển khai 17 nhiệm vụ làm sạch, đồng bộ dữ liệu

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo xã Châu Thành về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức lễ phát động Chiến dịch 45 ngày làm sạch, đồng bộ dữ liệu.

Theo kế hoạch, xã triển khai đồng bộ 17 nhiệm vụ, tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện, làm sạch, chuẩn hóa, cập nhật, kết nối và chia sẻ các cơ sở dữ liệu; không tạo lập lại dữ liệu đã có.

Các cơ sở dữ liệu được yêu cầu duy trì theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời bảo đảm dữ liệu mới được cập nhật, đồng bộ kịp thời.

Ban Chỉ đạo yêu cầu từng nhiệm vụ phải xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và chất lượng; tập trung xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ, điểm nghẽn ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và hoạt động quản lý nhà nước.

Cùng với đó, xã rà soát hạ tầng, đường truyền, thiết bị và hệ thống thông tin; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phân quyền và kiểm soát truy cập, không để xảy ra lộ, mất dữ liệu hoặc gián đoạn hệ thống.