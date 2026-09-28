Châu Thành thu ngân sách gần 31 tỷ đồng, đạt 96,64% nghị quyết

Đại biểu tại hội nghị.

Chiều 28/9, Đảng ủy xã Châu Thành tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I lần thứ 5 (mở rộng), sơ kết nhiệm vụ quý III và triển khai chương trình công tác quý IV/2026.

Trong quý III, thu ngân sách nhà nước của xã gần 31 tỷ đồng, đạt 96,64% nghị quyết và 85,98% chỉ tiêu tỉnh giao; chi ngân sách 207,3 tỷ đồng, đạt 74,12%.

Năm 2026, xã Châu Thành được giao tổng vốn đầu tư công hơn 43,2 tỷ đồng để thực hiện 21 công trình. Đến nay, địa phương giải ngân đạt 44,96% kế hoạch vốn tỉnh giao, tương đương 40,11% tổng kế hoạch vốn; dự kiến đến ngày 30/9 đạt lần lượt 70,09% và 62,54%.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì ổn định. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 92,64%; bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt nghị quyết 2,86%.

Quý IV, Đảng bộ xã Châu Thành tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác dân tộc, tôn giáo; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026.

Bí thư Đảng ủy xã Lâm Minh Công tặng giấy khen cho tập thể đạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Dịp này, Đảng ủy xã Châu Thành khen thưởng 1 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích tại Cuộc thi “Tìm hiểu Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.