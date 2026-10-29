Châu Thành lập câu lạc bộ kết nối 30 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Ban chủ nhiệm nhận quyết định.

Câu lạc bộ hướng đến tạo môi trường để nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết và hợp tác trong sản xuất, kinh doanh. Các thành viên cũng phát huy vai trò hỗ trợ hội viên, từng bước hình thành các nhóm liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tổ hội nông dân nghề nghiệp phù hợp.

Đầu năm 2026, xã Châu Thành có 2.576 hộ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 1.722 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở.

Xã Châu Thành có diện tích tự nhiên 107,65km², trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp hơn 12.755ha. Toàn xã hiện có 4.186 hộ nông dân với 4.330 hội viên nông dân.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 5 người.