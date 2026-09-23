Châu Thành được công nhận là xã An toàn khu

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, trao tặng hoa chúc mừng Châu Thành được công nhận xã An toàn khu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ...

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, trao Quyết định công nhận Châu Thành là xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; đồng thời, trao Bảng tượng trưng 100% người dân thường trú tại xã Châu Thành được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Xã Châu Thành được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Tân Lý Tây, xã Thân Cửu Nghĩa, xã Long An và thị trấn Tân Hiệp trước đây. Trong 2 cuộc kháng chiến, vùng đất này là địa bàn hoạt động của nhiều tổ chức cách mạng, cán bộ lãnh đạo, Lực lượng vũ trang; từng được xây dựng thành khu vực căn cứ cách mạng, hành lang chiến lược và địa bàn bám trụ của phong trào cách mạng.

Trong những năm tháng chiến tranh, Nhân dân địa phương đã che chở, nuôi giấu cán bộ, bảo vệ cơ quan cách mạng, xây dựng lực lượng tự vệ, du kích và phối hợp với bộ đội chủ lực trong chiến đấu. Những đóng góp, hy sinh đó góp phần làm nên truyền thống cách mạng của quê hương.

Hiện xã Châu Thành có 559 liệt sĩ; 76 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 2 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 761 Huân chương, Huy chương và 272 Bằng khen về thành tích trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Phía sau những con số ấy là những đóng góp, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, Lực lượng vũ trang và Nhân dân địa phương.

Lãnh đạo xã Châu Thành trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong đóng góp xây dựng Châu Thành là xã An toàn khu.

Phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Châu Thành đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của xã đạt hơn 14,7 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,8 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục tiếp tục được chú trọng.

Lãnh đạo xã Châu Thành và đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang trao quà cho các hộ gia đình chính sách.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Châu Thành Trần Trung Đông nhấn mạnh, việc được công nhận xã An toàn khu là dấu mốc mới trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Thời gian tới, xã tập trung tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với xã An toàn khu; chăm lo gia đình chính sách, người có công; giữ gìn, tôn tạo các di tích, tư liệu, hiện vật lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, cùng với việc công bố và đón nhận Quyết định công nhận Châu Thành là xã An toàn khu, 100% người dân thường trú tại xã Châu Thành được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND xã Châu Thành tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 73 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đóng góp xây dựng Châu Thành là xã An toàn khu. Đồng thời, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang trao tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình chính sách.