Châu Thành đạt nhiều kết quả sau 3 tuần làm sạch dữ liệu

Quang cảnh hội nghị.

Chiều 21/10, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Châu Thành tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch 45 ngày xây dựng, làm sạch, đồng bộ dữ liệu trên địa bàn.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 1/10 đến hết ngày 15/11/2026, với 17 nhiệm vụ tập trung vào rà soát, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu, gắn với phát triển công dân số, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn đã được cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử và chữ ký số chuyên dùng công vụ; thực hiện tích hợp các loại giấy tờ theo quy định trên ứng dụng VNeID.

Về định danh tổ chức, 100% cơ quan, đơn vị đã được định danh. Tỷ lệ doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản định danh tổ chức đạt 95,16%; 100% hợp tác xã được cấp tài khoản định danh tổ chức.

Đối với người dân trên 14 tuổi, tỷ lệ được cấp căn cước đạt 97,77%; 88,08% có tài khoản định danh điện tử và 92,68% đã kích hoạt định danh điện tử. Tỷ lệ trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi được cấp căn cước đạt 90,48%. Việc xác thực thông tin bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt 99,95%.

Xã cũng hoàn thành 100% chỉ tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn, làm sạch toàn bộ dữ liệu lý lịch tư pháp và dữ liệu tiêm chủng.

Theo báo cáo tại hội nghị, 100% công dân từ đủ 14 tuổi và 80% công dân dưới 14 tuổi đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, phục vụ tích hợp thông tin, giấy tờ và tiện ích đủ điều kiện trên ứng dụng VNeID.