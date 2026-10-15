Châu Tấn thắng giải Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026

Tác phẩm Iran thắng giải Phim hay nhất

Theo Chosun, tối 15/9, Lễ Bế mạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31năm 2026 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, quận Haeundae, Busan (Hàn Quốc).

Tại sự kiện, ban tổ chức đã trao giải các hạng mục Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Giải đặc biệt của Ban giám khảo, Diễn viên xuất sắc nhất, Cống hiến nghệ thuật và New Currents (Dòng chảy mới).

Đạo diễn Majid Majidi, người giành giải Phim hay nhất với "Midday meal". (Ảnh: Yonhap News).

Trong đó, giải Phim hay nhất thuộc về tác phẩm "Midday meal" của đạo diễn người Iran Majid Majidi.

Bộ phim xoay quanh nhân vật chính, ban ngày là giáo viên, ban đêm là kẻ buôn lậu dầu mỏ trong một ngôi làng khô cằn. Qua đó, tác phẩm nhìn sâu vào vấn đề giáo dục và nghèo đói, cũng như cơ cấu xã hội mà lòng tốt của riêng từng cá nhân khó có thể giải quyết.

Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải Trương Nghệ Mưu đánh giá: "Đây là tác phẩm xuất sắc do các giám khảo nhất trí lựa chọn, cũng là bộ phim lý tưởng mà tôi luôn mong muốn được xem".

Phát biểu khi nhận giải, đạo diễn Majidi bày tỏ: "Tôi rất vui khi nhận được vinh dự này trong lần đầu tiên tham dự liên hoan phim Busan. Tôi xin dành vinh dự này cho người nhân Iran, mong thế giới sẽ không còn chiến tranh".

Tại Hàn Quốc, đạo diễn Majidi từng được biết đến qua bộ phim "Những đứa trẻ của thiên đường" (Children of heaven) ra mắt năm 2001.

Châu Tấn thắng giải Diễn viên xuất sắc

Cũng trong lễ bế mạc, giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về đạo diễn người Đài Loan Li Yun Chan với phim "To be ordinary".

Giải Đặc biệt của Ban giám khảo thuộc về đạo diễn người Indonesia Eddie Cahyono với phim "Ibuku".

Châu Tấn tại lễ bế mạc LHP Busan. (Ảnh: Weibo).

Giải Diễn viên xuất sắc được trao đồng thời cho Himeno Kashun với phim "Satoko Always" và Châu Tấn với phim "The first taste of loneliness".

Trên sân khấu nhận giải Châu Tấn bày tỏ niềm vui và dành lời cảm ơn ê kíp. Nữ diễn viên chia sẻ phim bắt nguồn từ những thay đổi trong cuộc sống, đồng thời xúc động khi nhắc đến cha mẹ.

Giải Cống hiến nghệ thuật thuộc về chỉ đạo âm thanh Li Dan của phim "The first taste of loneliness".

"The first taste of loneliness" là phần kết của bộ ba "Landscape", "Dwelling in the fuchun mountain" và "Dwelling by the West Lake".

Phim mở đầu bằng cái chết của người cha, rồi theo chân ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ cùng sống trong một căn hộ cũ bên kia sông Tiền Đường. Mỗi người đối diện với nỗi mất mát theo cách riêng, cả ba đều mang tên gợi nhắc đến mặt trăng, như câu nói người cha từng nhắc đến: "Mỗi dòng sông đều có một vầng trăng".

Điểm đáng chú ý của phim là cảnh quay one-short dài hơn 20 phút, ghi lại cảnh người con lặng lẽ quan sát bên trong căn nhà để tìm những dấu vết người cha để lại. Hình ảnh do nhà quay phim Mikiya Takimoto thực hiện.

Châu Tấn bật khóc khi chia sẻ về vai diễn trong phim "The first taste of loneliness". (Ảnh: News1).

Trong buổi họp báo hôm 8/10, Châu Tấn đã rơi nước mắt khi giải thích về các cảnh xúc động của mình. Cô vào vai người con gái mất cha trong phim.

Diễn viên cho biết cảm xúc trong mỗi cảnh khóc đều là thật. Cô nói: "Phim bắt đầu bằng cảnh người cha qua đời và mọi người chia tay ông. Tôi nghĩ cái chết của người thân là một trong những cảm xúc mãnh liệt nhất mà con người có thể cảm nhận".

Để nhập vai, cô nghĩ đến một người bạn đã ra đi. Cô rơi nước mắt khi nhớ lại: "Tôi có một người bạn đã qua đời. Một người bạn hoàn toàn bình thường bỗng nhiên ra đi. Khi diễn cảnh nói chuyện với mẹ bên bờ sông, tôi đã nghĩ đến người bạn ấy".

Diễn viên cũng thừa nhận rằng, tuy nhịp phim trôi chậm rãi nhưng chứa nhiều cảm xúc nén lại: "Trong phim có những khoảnh khắc nói ra những điều chưa từng nói được. Tôi nghĩ đây là cảm xúc mà cả nhân loại đều chia sẻ".

Về cảnh từ biệt người cha lần cuối bên bờ sông, cô nói: "Toàn bộ quá trình đối diện và vượt qua cảm xúc đó, với tôi là một khoảnh khắc và một cảm xúc chân thật. Tôi nghĩ đó là quá trình mà ai cũng phải trải qua trong đời".

BIFF là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, tổ chức lần đầu năm 1996 nhằm giới thiệu thành tựu của khu vực đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim, trao giải cho khoảng 20 hạng mục. Sự kiện lần thứ 31 diễn ra vào ngày 6-15/10, công chiếu 315 phim, gồm 246 tác phẩm từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ, 69 dự án thuộc chương trình Community BIFF. Năm nay, có 13 phim đang tranh hạng mục Busan Award - Phim xuất sắc nhất, giải cao nhất của BIFF. Theo Chosun, thống kê từ ban tổ chức cho thấy số lượng khán giả năm nay là 200.043 người, lần đầu tiên vượt mốc 200.000 kể từ năm 2015. Con số này là tổng của các phim chính thức được mời (185.239 người), các phim chiếu trong chương trình Community BIFF (5.186 người) và các phim chiếu trong chương trình Dongnebangne BIFF (9.618 người).