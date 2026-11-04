Châu Tấn tái hợp đạo diễn Trần Khả Tân sau 20 năm

Sự trở lại của Châu Tấn trong dự án Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn (The Road Not Taken) đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh Hoa ngữ. Bộ phim do đạo diễn Trần Khả Tân thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Châu Tấn, Vương Kiêu, Điền Tráng Tráng, Lâm Hiểu Kiệt và Văn Kỳ. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba nữ diễn viên hợp tác với vị đạo diễn nổi tiếng, sau Nếu Như Yêu (2005) và Chào Em, Chi Hoa (2018), trong đó Trần Khả Tân đảm nhận vai trò giám chế ở tác phẩm thứ hai.

Trong phim mới, Châu Tấn hóa thân thành Thẩm Giai, một nữ MC từng có sự nghiệp rực rỡ nhưng cuộc sống riêng lại đối diện với hàng loạt biến cố. Cuộc hôn nhân đổ vỡ, con gái ngày càng xa cách và người cha phải chống chọi với nguy cơ mắc bệnh di truyền khiến nhân vật rơi vào trạng thái kiệt quệ. Trớ trêu hơn, khi gia đình tưởng rằng người cha mắc bệnh, Thẩm Giai lại nhận được chẩn đoán khiến cuộc đời cô hoàn toàn đảo lộn.

Châu Tấn tiếp tục thử sức với vai diễn nặng tâm lý ở tuổi 52.

Vai diễn đặt Châu Tấn trước thử thách khác biệt so với nhiều hình tượng từng làm nên tên tuổi của cô. Nhân vật không còn sở hữu nét hồn nhiên, linh động thường thấy mà phải thể hiện sự mệt mỏi, lạnh lùng và những tổn thương tích tụ sau nhiều năm đối diện với cuộc sống. Chính sự thay đổi này từng khiến Trần Khả Tân lo ngại nữ diễn viên khó tìm được trạng thái phù hợp.

Tuy nhiên, quá trình ghi hình đã khiến nam đạo diễn thay đổi suy nghĩ. Ông đánh giá cao cách Châu Tấn thể hiện nhân vật với sự quyết liệt, lạnh lùng và tự nhiên. Theo Trần Khả Tân, nét trong trẻo của nữ diễn viên vẫn tồn tại sau nhiều năm, nhưng lần này cô đã cho thấy khả năng tiến xa hơn trong việc khắc họa một người phụ nữ chịu nhiều va đập từ cuộc đời.

Trước đó, Châu Tấn và Trần Khả Tân từng tạo nên dấu ấn với Nếu Như Yêu, bộ phim ca nhạc ra mắt năm 2005 có sự tham gia của Kim Thành Vũ và Cốc Lợi. Đến năm 2018, cả hai tiếp tục đồng hành trong Chào Em, Chi Hoa. Nếu những lần hợp tác trước gắn với những giai đoạn khác nhau trong hành trình nghệ thuật của Châu Tấn, dự án mới lại mở ra cơ hội để cô thử nghiệm một dạng vai diễn giàu chiều sâu tâm lý hơn.

Chia sẻ tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51, Châu Tấn cho biết cảm giác làm việc cùng Trần Khả Tân sau 20 năm vẫn rất tự do và sâu sắc. Thậm chí, cả hai đã hẹn nhau sẽ tiếp tục thực hiện một bộ phim khác sau 10 năm nữa. Lời hẹn này phần nào cho thấy sự gắn bó và tin tưởng giữa nữ diễn viên với vị đạo diễn.

Châu Tấn tái hợp đạo diễn Trần Khả Tân sau 21 năm.

Mới đây, Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn có buổi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto, trước khi được lên kế hoạch phát hành tại Trung Quốc trong năm nay. Với câu chuyện xoay quanh những biến cố gia đình, bệnh tật và hành trình tìm lại bản thân, bộ phim tiếp tục cho thấy lựa chọn của Châu Tấn trong việc chinh phục những nhân vật nhiều thử thách thay vì chỉ lặp lại hình tượng quen thuộc.