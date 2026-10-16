Châu Tấn giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Busan lần thứ 31

Diễn viên Châu Tấn được vinh danh ở hạng mục Diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 nhờ vai diễn trong Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn. Tác phẩm do cô đóng chính còn giành giải Cống hiến nghệ thuật, đánh dấu một kỳ liên hoan phim đáng chú ý đối với nữ diễn viên Trung Quốc.

Châu Tấn thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31.

Ngày 15/10, Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 công bố các giải thưởng thuộc hạng mục tranh giải chính. Châu Tấn được trao giải Diễn viên xuất sắc với vai Giang Nguyệt trong Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn. Cùng nhận giải với cô là nữ diễn viên Nhật Bản Himeno Kaharu nhờ vai diễn trong Satoko Always.

Phát biểu khi nhận giải, Châu Tấn chia sẻ những suy ngẫm về các bước ngoặt trong cuộc sống sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên cho rằng cuộc đời luôn mang đến nhiều thay đổi, có những điều con người mong đợi nhưng cũng có những biến cố khiến họ đau buồn. Cô bày tỏ niềm vui khi được vinh danh tại Busan, đồng thời mong mọi người có đủ can đảm đối diện với những thay đổi và giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước. Trên sân khấu, Châu Tấn gửi lời cảm ơn đạo diễn, ê-kíp thực hiện bộ phim và cha mẹ. Chiến thắng của nữ diễn viên nhận được sự hưởng ứng từ khán giả và các nghệ sĩ có mặt tại sự kiện. Nhiều người đứng dậy vỗ tay chúc mừng cô.

Vai diễn trong Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn mang về giải thưởng mới cho Châu Tấn.

Trong Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn, Châu Tấn vào vai Giang Nguyệt, người phụ nữ phải xoay xở giữa trách nhiệm với ba thế hệ trong gia đình. Vừa là con gái, vừa là mẹ, nhân vật liên tiếp đối mặt với những biến cố như ly hôn, phá sản, mất cha và nỗi lo khi con gái chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Những áp lực chồng chất buộc Giang Nguyệt phải tìm cách thích nghi với hoàn cảnh mới, đồng thời đối diện với những giằng xé nội tâm. Vai diễn đòi hỏi Châu Tấn thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ mất mát, hoang mang đến nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Bộ phim do đạo diễn Cố Hiểu Cương thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên như Hề Mỹ Quyên và Vương Thánh Địch. Đây là phần thứ ba trong loạt phim Sơn thủy của nhà làm phim này.

Không chỉ mang về giải Diễn viên xuất sắc cho Châu Tấn, Lần đầu nếm trải nỗi cô đơn còn được trao giải Cống hiến nghệ thuật, dành cho Lý Đan Phong ở vai trò chỉ đạo âm thanh. Hai giải thưởng giúp tác phẩm trở thành một trong những điểm nhấn tại mùa giải năm nay.

Bên cạnh chiến thắng của Châu Tấn, Liên hoan phim Busan lần thứ 31 còn vinh danh nhiều nhà làm phim quốc tế. Giải Phim hay nhất thuộc về Midday Meal của đạo diễn Iran Majid Majidi, người được biết đến qua tác phẩm Những đứa trẻ thiên đường. Giải đặc biệt của Ban giám khảo được trao cho My Mother của đạo diễn Edi Koyun, trong khi giải Đạo diễn xuất sắc thuộc về Lee Yun Chan với bộ phim To Be Ordinary. Diễn ra tại thành phố cảng Busan từ ngày 6 đến 15/10, liên hoan phim năm nay trình chiếu tổng cộng 315 bộ phim, trong đó có 14 tác phẩm tranh giải thưởng cao nhất, Busan Award. Đây là năm thứ hai sự kiện tổ chức hạng mục tranh giải chính, với đạo diễn Trương Nghệ Mưu giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo.