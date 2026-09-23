Cháu say xỉn, đẩy cậu ruột tử vong

Trước đó, khoảng 11h ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc ông Đ.M. (SN 1972) tử vong tại một căn nhà trên đường Hùng Vương, xã Đại Lộc, trên người có thương tích vùng đầu.

Qua xác minh, tối 18/9, Đỗ Thành đến nhà C.H.V. (SN 1986, trú xã Đại Lộc) ăn nhậu. Khoảng 20h20, nhận thấy Thành say xỉn, anh V. chở Thành về nhà.

Đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh CACC

Khi Thành vừa xuống xe, ông Đ.M., cậu ruột của Thành, từ trong nhà đi ra và hai người xảy ra lời qua tiếng lại. Thành ôm giữ ông Đ.M., trong lúc giằng co cả hai cùng ngã xuống nền xi măng trước nhà. Sau đó, Thành đi vào phòng ngủ.

Phát hiện ông Đ.M. bị chảy máu vùng đầu, anh V. báo Công an xã và cùng lực lượng Công an đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tại xã Đại Lộc để sơ cứu. Tuy nhiên, ông Đ.M. không đồng ý nhập viện và được anh V. đưa về nhà vào khoảng 23h cùng ngày.

Sau khi anh V. rời đi, ông Đ.M. và Thành tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Theo cơ quan điều tra, Thành có hành vi đẩy ông Đ.M. ngã khiến vùng đầu đập vào bờ tường trong phòng ngủ, sau đó Thành về phòng.

Khoảng 8h45 ngày 19/9, Thành thức dậy và phát hiện ông Đ.M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có máu. Thành đề nghị đưa ông đi bệnh viện nhưng ông không đồng ý. Khoảng 9h10, Thành đến nhà anh V. lấy xe máy rồi quay về. Khi trở lại, Thành phát hiện ông Đ.M. đã tử vong và trình báo cơ quan Công an.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định ông Đ.M. tử vong do chấn thương sọ não, với tổn thương nghiêm trọng vùng hộp sọ phía sau và tụ máu trong não.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định Đỗ Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau, gây thương tích cho ông Đ.M., dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến để xử lý theo quy định pháp luật.