Cháu say rượu đẩy cậu ruột ngã tử vong

Đối tượng Đỗ Thành (bên phải)

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thành (SN 1990) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Trước đó khoảng 11 giờ ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của Công an xã Đại Lộc về việc ông Đ.M. (SN 1972) tử vong tại một căn nhà trên đường Hùng Vương, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng. Trên người ông Đ.M có thương tích ở vùng đầu.

Qua xác minh, tối 18/9, Đỗ Thành, trú cùng nhà với ông Đ.M, đến nhà C.H.V. (SN 1986, trú xã Đại Lộc) ăn nhậu. Khoảng 20 giờ 20 phút, nhận thấy Thành say xỉn, mất kiểm soát, anh V. chở Thành về nhà.

Khi Thành vừa xuống xe, ông Đ.M. là cậu ruột của Thành từ trong nhà đi ra. Hai người xảy ra lời qua tiếng lại. Thành ôm giữ ông Đ.M, trong lúc giằng co cả hai cùng ngã xuống nền xi măng phía trước nhà. Thành nằm đè lên người ông Đ.M. rồi đi vào phòng ngủ.

Phát hiện ông Đ.M. bị chảy máu vùng đầu, anh V. báo Công an xã và cùng lực lượng Công an đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc tại xã Đại Lộc để sơ cứu. Tuy nhiên, ông Đ.M. không đồng ý nhập viện nên khoảng 23 giờ cùng ngày được anh V. đưa về nhà.

Sau khi anh V. rời đi, giữa ông Đ.M. và Thành tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Thành đẩy ông Đ.M ngã, khiến đầu ông đập vào bờ tường trong phòng ngủ. Sau đó, Thành về phòng ngủ.

Khoảng 8 giờ 45 phút ngày 19/9, Thành thức dậy và phát hiện ông Đ.M. nằm dưới nền nhà, phía sau đầu có máu. Thành đề nghị đưa ông đi bệnh viện nhưng ông Đ.M không đồng ý. Khoảng 9 giờ 10 phút, Thành đến nhà anh V. lấy xe máy rồi quay về. Khi trở lại, Thành phát hiện ông Đ.M. đã tử vong nên trình báo cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Đại Lộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các tài liệu, chứng cứ liên quan. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều dấu vết máu ở khu vực sân trước và phòng ngủ. Bức tường gần vị trí đầu nạn nhân có dấu vết máu và tóc bám dính.

Kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định ông Đ.M. tử vong do chấn thương sọ não, với tổn thương nghiêm trọng vùng hộp sọ phía sau và tụ máu trong não. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định Đỗ Thành có hành vi xô đẩy, đánh nhau, gây thương tích cho ông Đ.M. dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thành để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý Đỗ Thành theo quy định của pháp luật.