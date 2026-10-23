Cháu ruột xịt thuốc diệt cỏ làm hư hại gần 8 tấn sầu riêng

Ngày 23/10, Công an xã Phú Hựu (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn xã.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/10, Công an xã Phú Hựu nhận được trình báo của ông P.V.P. (SN 1965, ngụ xã Phú Hựu) về việc vườn sầu riêng bị người khác phun thuốc, làm tất cả trái của 110 cây sầu riêng bị nám vỏ và rụng dần xuống đất.

Đối tượng Phạm Hữu Nghĩa thừa nhận việc thực hiện hành vi xịt thuốc diệt cỏ vào trái sầu riêng.

Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện KSND khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phú Hựu đã mời Phạm Hữu Nghĩa (SN 1993, ngụ xã Phú Hựu) đến làm việc. Qua làm việc, Nghĩa thừa nhận là cháu ruột ông P. và có mâu thuẫn với chú ruột trong việc sử dụng chung cống ngăn nước vào vườn.

Tối 11/10, Nghĩa pha 3 bình thuốc diệt cỏ, xịt vào trái của 110 cây sầu riêng trong vườn của chú ruột. Qua kiểm tra, cân trọng lượng, cơ quan chức năng xác định có 6.940kg sầu riêng loại Thái và 822kg sầu riêng loại Ri 6 bị thiệt hại; thiệt hại về cây chưa được xác định. Tổng giá trị thiệt hại của số trái sầu riêng ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Qua kiểm tra, cân trọng lượng, thiệt hại gần 8 tấn sầu riêng, trị giá hơn 500 triệu đồng.

Theo lời ông P., khu vườn có diện tích hơn 5.000 m2, gồm 110 cây sầu riêng, trong đó 8 cây Ri6, số còn lại là giống Thái. Cây trồng được khoảng 4,5 năm tuổi, đây là vụ đầu tiên cho trái. Thời điểm xảy ra vụ việc, trái gần 70 ngày tuổi, trong khi khoảng 90 ngày mới đến kỳ thu hoạch.