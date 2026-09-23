Chậu rửa chén thường xuyên bị tắc, bốc mùi: Đổ thứ này xuống là hết tắc, nước chảy trơn tru ngay lập tức

Vì sao chậu rửa chén thường xuyên bị tắc?

Trong quá trình nấu nướng và rửa bát, một lượng nhỏ dầu mỡ, vụn thức ăn và cặn bẩn có thể theo dòng nước đi xuống đường ống. Theo thời gian, những chất này bám vào thành ống, kết hợp với tóc, rác nhỏ hoặc cặn xà phòng và làm giảm khả năng thoát nước.

Một nguyên nhân khác là thói quen đổ trực tiếp dầu mỡ thừa vào chậu. Khi nguội, dầu mỡ có thể đông lại và bám vào thành đường ống. Nếu tiếp tục tích tụ, lớp cặn ngày càng dày khiến dòng nước lưu thông khó khăn.

Ngoài ra, việc không sử dụng lưới lọc rác, đường ống có nhiều đoạn gấp khúc hoặc kích thước không phù hợp cũng có thể làm tăng nguy cơ tắc nghẽn.

1. Dùng nước nóng để xử lý cặn dầu mỡ

Với trường hợp chậu thoát nước chậm do dầu mỡ, nước nóng có thể là giải pháp đầu tiên nên thử.

Đun một lượng nước nóng vừa đủ, sau đó từ từ đổ xuống miệng ống thoát nước. Nhiệt độ cao có thể giúp làm mềm một phần dầu mỡ đang bám trong đường ống, từ đó hỗ trợ dòng nước lưu thông tốt hơn.

Không nên đổ nước sôi ồ ạt, đặc biệt với những hệ thống ống thoát nước làm từ vật liệu không chịu được nhiệt cao. Nếu không chắc chắn về chất liệu đường ống, nên sử dụng nước nóng ở mức phù hợp thay vì nước vừa sôi.

Sau khi thực hiện, có thể xả thêm nước để kiểm tra tốc độ thoát nước.

2. Baking soda kết hợp giấm trắng

Baking soda và giấm trắng là hai nguyên liệu thường được sử dụng trong các mẹo vệ sinh gia đình. Khi kết hợp, chúng tạo phản ứng sủi bọt có thể hỗ trợ làm bong một phần cặn bẩn nhẹ trong đường ống.

Trước tiên, cần loại bỏ phần nước đọng trong chậu nếu có thể. Sau đó cho một lượng baking soda vừa phải vào miệng ống rồi thêm giấm trắng.

Khi hỗn hợp bắt đầu sủi bọt, có thể đậy miệng ống trong thời gian ngắn để hạn chế hỗn hợp trào ngược. Sau đó xả lại bằng nước.

Phương pháp này phù hợp hơn với tình trạng thoát nước chậm hoặc cặn bẩn nhẹ. Nếu đường ống đã bị tắc hoàn toàn bởi dị vật hoặc lượng dầu mỡ lớn, hiệu quả có thể hạn chế.

Lưu ý: Không nên trộn giấm với các loại chất tẩy rửa hóa học khác, đặc biệt là sản phẩm có chứa clo, vì có thể tạo ra khí gây kích ứng hoặc nguy hiểm.

3. Sử dụng dụng cụ thụt thông tắc

Nếu chậu rửa bị tắc do cặn hoặc vật cản nằm gần miệng ống, dụng cụ thụt cao su có thể tạo áp lực để đẩy hoặc kéo vật cản ra khỏi vị trí gây nghẽn.

Trước tiên, nên giữ lại một lượng nước vừa đủ trong chậu để phần cao su của dụng cụ tiếp xúc kín với bề mặt nước và miệng ống.

Đặt cốc cao su sát miệng thoát nước, sau đó đẩy và kéo theo nhịp đều nhiều lần. Áp lực thay đổi liên tục có thể giúp làm dịch chuyển phần cặn đang gây tắc.

Sau vài lần thực hiện, kiểm tra tốc độ thoát nước. Nếu nước bắt đầu rút nhanh hơn, có thể xả thêm nước để loại bỏ phần cặn còn lại.

Đây là một trong những dụng cụ gia đình nên có sẵn vì có thể sử dụng cho nhiều tình huống tắc nghẽn nhẹ.

4. Dùng dây thông tắc hoặc dụng cụ gắp rác

Với những trường hợp nghi ngờ có thức ăn, tóc hoặc vật nhỏ mắc gần đường ống, dây thông tắc có thể hỗ trợ lấy dị vật ra ngoài.

Đưa đầu dây vào đường ống từ từ, vừa đẩy vừa xoay nhẹ. Khi cảm nhận được vật cản, có thể kéo dây ngược ra để đưa phần rác mắc trong ống ra ngoài.

Không nên cố đẩy mạnh dây xuống sâu nếu gặp vật cản cứng. Việc dùng lực quá lớn có thể làm hỏng đường ống hoặc khiến dị vật đi sâu hơn.

Sau khi lấy rác, xả nước và kiểm tra lại khả năng thoát nước của chậu.

5. Sử dụng sản phẩm thông tắc chuyên dụng

Trên thị trường hiện có nhiều sản phẩm hỗ trợ xử lý đường ống bị nghẹt. Nếu lựa chọn phương pháp này, cần đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và sử dụng đúng liều lượng.

Người dùng nên đeo găng tay, tránh để sản phẩm tiếp xúc với da và mắt. Không trộn các loại hóa chất thông tắc khác nhau hoặc kết hợp chúng với giấm, chất tẩy rửa hay các hóa chất gia dụng khác.

Đặc biệt, nếu không xác định được vật liệu của đường ống hoặc nghi ngờ đường ống đã bị hư hỏng, nên cân nhắc trước khi sử dụng hóa chất mạnh.

Làm gì để chậu rửa chén ít bị tắc?

Phòng ngừa vẫn là cách đơn giản nhất để hạn chế tình trạng tắc nghẽn. Sau khi nấu ăn, nên thu gom thức ăn thừa trước khi rửa bát, tránh để dầu mỡ trực tiếp chảy xuống đường ống.

Một chiếc lưới lọc rác đặt ở miệng thoát nước cũng có thể giúp giữ lại vụn thức ăn và các chất rắn trước khi chúng đi vào đường ống.

Bên cạnh đó, nên vệ sinh chậu và khu vực thoát nước thường xuyên. Khi nhận thấy nước bắt đầu rút chậm, nên xử lý sớm thay vì chờ đến khi đường ống tắc hoàn toàn.

Nếu đã thử các biện pháp đơn giản nhưng nước vẫn không thoát, chậu liên tục trào ngược hoặc nghi ngờ đường ống bị tắc sâu, người dùng nên ngừng tự xử lý và liên hệ thợ chuyên môn để kiểm tra. Điều này giúp tránh làm hỏng hệ thống thoát nước hoặc khiến sự cố trở nên phức tạp hơn.