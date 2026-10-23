Châu Phú trao 120 thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Châu Phú.

Kinh phí mua thẻ do các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp người dân có thêm điều kiện khám, chữa bệnh, giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2026 xã Châu Phú tổ chức tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, xã đã trao 339 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn.