Trao quyết định thành lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Châu Phú.

Ngày 23/11, Đảng ủy, UBND xã Châu Phú tổ chức ngày hội dành cho công nhân, viên chức, người lao động và phụ nữ khởi nghiệp, kết hợp triển lãm hình ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương năm 2026, mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày hội có nhiều hoạt động như trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương và không gian văn hóa đọc, trưng bày sách.

Dịp này, xã Châu Phú thành lập Câu lạc bộ đờn ca tài tử và công nhận Câu lạc bộ lân - sư - rồng xã, góp phần duy trì, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống tại địa phương.

Các gian hàng ẩm thực phục vụ người dân, du khách tham gia ngày hội.