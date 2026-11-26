Diễn biến tại điểm sạt lở có dấu hiệu phức tạp hơn.

Ngày 26/11, đoàn công tác của Đảng ủy, UBND xã Châu Phú kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến Nam Kênh 10. Qua kiểm tra, khu vực bị ảnh hưởng dài khoảng 100m, trước đây từng xảy ra sạt lở, hiện tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã yêu cầu các ngành chuyên môn bố trí rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực có nguy cơ cao, hạn chế người và phương tiện đi vào nơi không bảo đảm an toàn. Đồng thời, khẩn trương tham mưu giải pháp xử lý, gia cố phù hợp với tình hình thực tế; cân đối, đề xuất kinh phí từ ngân sách kết hợp vận động xã hội hóa để sớm triển khai.

Trước mắt, xã đề nghị Đội thi công đường từ thiện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phú phối hợp, hỗ trợ khắc phục sạt lở, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn và bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân.