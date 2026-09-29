Châu Phú kết thúc hoạt động 2 đảng bộ, thành lập 8 chi bộ
Ngày 29/9, Đảng ủy xã Châu Phú (An Giang) tổ chức lễ công bố và trao quyết định sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy xã.
Trao quyết định thành lập mới các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Châu Phú.
Tại buổi lễ, Đảng ủy xã công bố quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng xã Châu Phú và Đảng bộ UBND xã Châu Phú.
Đồng thời công bố và trao quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng - Ủy ban Kiểm tra; Mặt trận - Đoàn thể; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.
Đảng ủy xã cũng công bố, trao quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-phu-ket-thuc-hoat-dong-2-dang-bo-thanh-lap-8-chi-bo-a498337.html