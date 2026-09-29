Châu Phú kết thúc hoạt động 2 đảng bộ, thành lập 8 chi bộ

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy còn một số hạn chế, sai sót trong việc xác định, tính hưởng chính sách, chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31.12.2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).