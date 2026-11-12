Châu Phú đẩy mạnh xã hội hóa phát triển hạ tầng giao thông

Cầu Tuyết Hoa được khánh thành trong niềm phấn khởi của người dân xã Châu Phú.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Phú chủ động kết nối với các tổ chức, nhà hảo tâm để vận động kinh phí; đồng thời liên hệ các đội xây cầu, đường từ thiện để triển khai công trình phù hợp với nhu cầu thực tế. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy và chính quyền xã vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn và 1 tuyến đường, với tổng kinh phí gần 8,5 tỷ đồng.

Xã đã đưa vào sử dụng các cầu Kênh 7 - Nam Kênh Quốc Gia, Tuyết Hoa và Kênh 2 liên xã Châu Phú - Vĩnh Thạnh Trung. Hiện xã đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Tú Anh và công trình nâng cấp đường Bắc kênh Chủ Mỹ, đoạn từ cầu Đoàn Kết đến Kênh 1, phấn đấu sớm hoàn thành để phục vụ người dân.

Theo bà Thi Hồng Thúy, kết quả trên thể hiện hiệu quả vận động xã hội hóa và tinh thần đồng lòng của hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân. Mỗi cây cầu, đoạn đường hoàn thành đều có sự đóng góp về kinh phí, ngày công và tâm huyết của nhiều người.

Từ chủ trương của cấp ủy, chính quyền đến sự hưởng ứng của người dân, các công trình giao thông ở Châu Phú được hình thành bằng nhiều nguồn lực. Trong những ngày thi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9), Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng góp sức. Người xúc cát, người chuyển vật liệu, người chuyền từng thùng bê tông. Những phần việc cụ thể ấy góp lại thành những cây cầu, con đường vững chắc.

Tham gia thi công đường Bắc kênh Chủ Mỹ, chiến sĩ Trịnh Gia Vĩ thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 51, Trung đoàn 892 nói: “Được tham gia xây dựng đường giao thông phục vụ người dân, chúng tôi rất phấn khởi. Phát huy truyền thống người lính Trung đoàn 892, chúng tôi sẽ luôn sát cánh với nhân dân, trong đó có người dân xã Châu Phú”.

Người dân Châu Phú phấn khởi khi những công trình mới dần hoàn thành, giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Đứng bên cầu Tuyết Hoa, ông Hồ Văn Nớp, ngụ ấp Bình Châu, nhớ lại, khoảng 20 năm trước đường sá trong ấp đi lại khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào trồng lúa. Ông từng mong có cầu, đường kiên cố để đi lại, giao thương, sản xuất thuận lợi.

Theo thời gian, mong ước ấy dần trở thành hiện thực. Ở tuổi ngoài 70, ông Nớp vui khi chứng kiến quê hương đổi thay, những công trình thiết thực được thực hiện từ sự chung sức của chính quyền và người dân. Với ông Nớp, niềm vui còn đến từ tình làng nghĩa xóm, sự đồng lòng trong việc chung của cộng đồng.

Kết quả hôm nay không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để xã Châu Phú tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác xã hội hóa nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng giao thông địa phương những năm tới. “Mục tiêu của chúng tôi là xóa dần khoảng cách giữa vùng nông thôn và đô thị trên địa bàn xã, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương, phát triển sản xuất, hướng đến mạng lưới giao thông đồng bộ, góp phần kiến thiết quê hương Châu Phú ngày càng khang trang, giàu đẹp”, bà Thi Hồng Thúy cho biết.