Châu Phong trao 11 cặp bò sinh kế cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo

Những cặp bò được trao cho các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn xã Châu Phong.

Tổng kinh phí trao hỗ trợ trên 240 triệu đồng. Các hộ còn được hỗ trợ thuốc thú y phục vụ chăm sóc đàn bò; toàn bộ số bò trước khi bàn giao đã được tiêm đầy đủ các loại vaccine theo quy định, góp phần bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.