Châu Phong trao 11 cặp bò sinh kế cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo
Ngày 22/9, UBND xã Châu Phong (An Giang) tổ chức trao 11 cặp bò sinh kế cho 11 hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn, góp phần giúp các hộ phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.
Tổng kinh phí trao hỗ trợ trên 240 triệu đồng. Các hộ còn được hỗ trợ thuốc thú y phục vụ chăm sóc đàn bò; toàn bộ số bò trước khi bàn giao đã được tiêm đầy đủ các loại vaccine theo quy định, góp phần bảo đảm sức khỏe đàn vật nuôi, hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chau-phong-trao-11-cap-bo-sinh-ke-cho-ho-can-ngheo-ho-moi-thoat-ngheo-a497655.html