Châu Phong tập huấn quản lý kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Tha hướng dẫn quy trình, nội dung, biểu mẫu kiểm tra, giám sát, đánh giá.

Sáng 6/11, UBND xã Châu Phong tổ chức hội nghị tập huấn kiểm tra, giám sát, đánh giá và quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 cho gần 50 cán bộ, chuyên viên các phòng chuyên môn, Văn phòng HĐND - UBND xã; bí thư chi bộ, trưởng ấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận các ấp trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình, nội dung, biểu mẫu kiểm tra, giám sát, đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của chương trình; hướng dẫn quản lý, sử dụng, giải ngân và quyết toán kinh phí sự nghiệp.

Đại biểu được chia sẻ giải pháp, kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở nắm vững quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá; thực hiện quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã.