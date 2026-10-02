Châu Phong tạo nguồn phát triển đảng viên từ cơ sở

Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm tặng giấy khen cho ông Sa Les - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phũm Soài vì có nhiều thành tích trong hoạt động tại địa bàn.

Phát hiện từ phong trào

Xã Châu Phong có 56.322 người, trong đó đồng bào Chăm có 1.269 hộ với 5.646 nhân khẩu, tập trung chủ yếu tại ấp Phũm Soài và Châu Giang. Đặc điểm về văn hóa, tín ngưỡng, phong tục và đời sống cộng đồng đặt ra yêu cầu công tác xây dựng Đảng, nhất là tạo nguồn phát triển Đảng phải sát với thực tiễn địa phương.

Theo ông Nguyễn Hữu Điền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Châu Phong, tạo nguồn không chỉ nhằm bổ sung đảng viên mà quan trọng hơn là chuẩn bị lực lượng kế thừa cho tổ chức đảng. Vì vậy, quần chúng ưu tú cần được phát hiện từ thực tiễn, qua các phong trào và công việc chung để tổ chức đảng theo dõi, bồi dưỡng, thử thách.

Đối với địa bàn có đông đồng bào Chăm, việc tạo nguồn kết nạp Đảng trong cộng đồng có ý nghĩa thiết thực. Những người trưởng thành từ cơ sở thường am hiểu ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng Islam và đời sống cộng đồng. Sau khi được rèn luyện, họ có điều kiện tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, trở thành cầu nối trong tuyên truyền, vận động nhân dân.

Tại ấp Phũm Soài, công tác tạo nguồn được gắn với các phong trào và hoạt động ở địa bàn dân cư. Ấp có 655 hộ với 2.870 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Chăm theo đạo Islam. Chi bộ ấp có 13 đảng viên gồm 10 nam và 3 nữ. Nhiệm kỳ 2022 - 2025, chi bộ chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa của công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là đoàn viên, thanh niên.

Từ các phong trào, những người tích cực tham gia công việc chung, có tinh thần trách nhiệm, được nhân dân tín nhiệm, từng bước được tổ chức đảng bồi dưỡng. Đây cũng là cơ sở để chi bộ phát hiện những nhân tố có khả năng quy tụ, vận động quần chúng và đóng góp cho cộng đồng.

Ông Sa Les, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Phũm Soài cho rằng nguồn phát triển Đảng ở địa bàn dân cư trước hết được tìm thấy từ những người trực tiếp tham gia công việc cộng đồng. Qua phong trào, chi bộ có điều kiện phát hiện quần chúng có tinh thần trách nhiệm, uy tín, từ đó tiếp tục bồi dưỡng, giao nhiệm vụ để rèn luyện. Đó có thể là thanh niên tích cực trong hoạt động đoàn thể, người tham gia phát triển kinh tế gia đình, người có uy tín trong cộng đồng hoặc những nhân tố nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tạo nguồn tại chỗ

Quần chúng ưu tú trưởng thành qua thực tiễn cần được tạo môi trường rèn luyện, được giao việc và tổ chức đảng thường xuyên theo dõi, giúp đỡ. Tại xã Châu Phong, công tác này được gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2021 - 2025, địa phương chú trọng bồi dưỡng kiến thức dân tộc, văn hóa, phong tục cộng đồng Chăm, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hành chính; từng bước chuẩn hóa đội ngũ, chuẩn bị nguồn cán bộ kế thừa.

Đến nay, Châu Phong có cán bộ, viên chức là đồng bào Chăm tham gia công tác trong hệ thống chính trị, giáo dục, y tế, thông tin cơ sở và tại các ấp. Đội ngũ này được địa phương đánh giá có vai trò kết nối giữa chính quyền với đồng bào Chăm. Tuy nhiên, số cán bộ đồng bào dân tộc thiểu số giữ vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở cấp xã còn ít so với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Việc thu hút sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn cao về công tác tại địa phương còn khó khăn; nguồn sinh viên cử tuyển chưa phát sinh ảnh hưởng đến nguồn nhân lực được đào tạo chính quy tại chỗ.

Từ thực tế trên, việc tạo nguồn phát triển đảng viên cần gắn với đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ. Nếu chỉ dừng ở phát hiện, bồi dưỡng để kết nạp mà thiếu môi trường rèn luyện, giao nhiệm vụ và tiếp tục đào tạo thì nguồn kế thừa khó phát triển lâu dài. Ông Nguyễn Hữu Điền cho rằng công tác tạo nguồn kết nạp Đảng cần được thực hiện liên tục, từ phát hiện quần chúng tích cực trong phong trào đến bồi dưỡng, phân công nhiệm vụ và theo dõi quá trình rèn luyện.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm cho biết xã sẽ chủ động rà soát lực lượng trẻ có năng lực, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng để bồi dưỡng, tạo điều kiện tham gia thực tiễn và từng bước trưởng thành. Thời gian tới, Châu Phong xác định chú trọng nguồn đảng viên trẻ, nữ là đồng bào Chăm và những người có trình độ, uy tín trong cộng đồng; đồng thời tăng cường đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng số và có chính sách thu hút phù hợp. Đây là hướng chuẩn bị lực lượng kế thừa từ cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương.

“Công tác tạo nguồn cần được thực hiện thường xuyên, bắt đầu từ việc phát hiện nhân tố tích cực trong các phong trào, sau đó bồi dưỡng, giao nhiệm vụ và theo dõi quá trình rèn luyện. Đối với địa bàn có đông đồng bào Chăm như xã Châu Phong, chúng tôi luôn quan tâm đến lực lượng trẻ, nữ và người có uy tín trong cộng đồng để tạo lớp kế thừa lâu dài cho hệ thống chính trị cơ sở”, ông Nguyễn Thanh Lâm - Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong nói.