Châu Phong đưa chuyển đổi số đến gần dân

Nông dân xã Châu Phong ứng dụng công nghệ trồng dưa lưới trong nhà màng.

Đưa dịch vụ công đến tận ấp

Sau khi sáp nhập, xã Châu Phong có 16 ấp, với hơn 56.000 nhân khẩu, đồng bào Chăm chiếm khoảng 10% dân số, tập trung tại các ấp Phũm Soài, Châu Giang và Hòa Long. Địa bàn rộng, kỹ năng số của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi địa phương đưa dịch vụ công đến gần dân hơn.

9 tháng năm 2026, xã tiếp nhận 4.720 hồ sơ, thủ tục hành chính, giải quyết 4.713 hồ sơ, thủ tục hành chính, đạt 99,85%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 98,8%, thanh toán trực tuyến đạt 100%. Địa phương xử lý 100% văn bản đến, văn bản đi không thuộc danh mục bí mật nhà nước trên môi trường điện tử. Trong 402 thủ tục hành chính được công bố, có 228 thủ tục trực tuyến một phần và 171 thủ tục trực tuyến toàn trình. Kết quả này cho thấy xã có nhiều chuyển biến trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao chưa đồng nghĩa với việc người dân đều có thể tự thao tác trên điện thoại thông minh. Với người cao tuổi hoặc người chưa thạo kỹ năng số, việc kê khai, gửi hồ sơ, thủ tục hành chính và theo dõi kết quả vẫn là trở ngại.

Bà Trần Thị Lệ, ngụ ấp Vĩnh Tường 1, cho biết được cán bộ hướng dẫn tận tình thì người dân thuận lợi hơn, nhưng muốn tự thực hiện trên điện thoại thông minh thì phải biết cách kê khai, gửi hồ sơ và xem kết quả. Bà mong địa phương tiếp tục hướng dẫn cụ thể để người dân có thể tự làm, không phải trông chờ vào người khác.

Phó Chủ tịch UBND xã Châu Phong Nguyễn Văn Hợp cho biết địa phương chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, hướng dẫn người dân hiểu quy trình và từng bước tự sử dụng dịch vụ công. Hiện xã duy trì 16 tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai dịch vụ công lưu động tại 5 ấp, hỗ trợ 83 lượt người.

Tuy nhiên, việc hướng dẫn có lúc còn dừng ở việc làm thay, chưa giúp người dân hình thành kỹ năng tự thực hiện. Vì vậy, các tổ cần hướng dẫn trực tiếp trên thiết bị của người dân, giúp họ biết cách thao tác và chủ động xử lý những lần tiếp theo. Đưa dịch vụ công đến tận ấp là bước đi cần thiết, nhưng mục tiêu lâu dài là giúp người dân tự sử dụng công nghệ. Khi người dân chủ động thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số mới thực sự nâng cao chất lượng phục vụ.

Chuyển đổi số phải tạo giá trị thực

Chuyển đổi số ở Châu Phong cần mở rộng từ giải quyết thủ tục hành chính sang sản xuất và phát triển kinh tế. 9 tháng năm 2026, diện tích gieo trồng lúa vụ đông xuân 2025 - 2026 và hè thu đạt 7.458,8ha, năng suất bình quân đạt 7,13 tấn/ha, sản lượng đạt 53.153 tấn; có khoảng 90% diện tích lúa sử dụng thiết bị bay không người lái để bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật; 100% diện tích được thu hoạch bằng máy. Xã còn triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao diện tích 48ha gắn với định hướng phát triển 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Công nghệ và cơ giới hóa đang thay đổi phương thức sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả chuyển đổi số cần được đánh giá qua chi phí sản xuất, chất lượng nông sản và thu nhập của nông dân. Muốn vậy, người sản xuất cần được tiếp cận thông tin thị trường, quy trình kỹ thuật và công cụ số phù hợp.

Ở lĩnh vực văn hóa, làng Chăm xã Châu Phong có nghề dệt thổ cẩm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có tiềm năng kết nối với du lịch cộng đồng. Theo lãnh đạo địa phương, đã có 45 phụ nữ nông thôn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, trong đó có 18 phụ nữ Chăm làm nghề dệt thổ cẩm. Nguồn lực này góp phần duy trì sản xuất, gìn giữ kỹ thuật truyền thống và tạo cơ hội phát triển cho người làm nghề.

Ông Mohamad, ngụ ấp Phũm Soài, cho biết: “Nghề dệt thổ cẩm không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn gìn giữ văn hóa Chăm. Nếu được hướng dẫn cách sử dụng điện thoại thông minh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hình ảnh làng nghề đến nhiều người hơn, người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng. Cách làm cần dễ hiểu, phù hợp với điều kiện của người làm nghề và hướng đến đầu ra ổn định”.

Từ nhu cầu đó, địa phương có thể hướng dẫn người làm nghề chụp ảnh sản phẩm, giới thiệu hoa văn, kể câu chuyện văn hóa và kết nối khách hàng trên các nền tảng số phù hợp. Việc quảng bá cần gắn với chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ, tránh chạy theo hình thức.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm, chuyển đổi số cần gắn với thế mạnh, nhu cầu phát triển của địa phương, từ nâng cao chất lượng phục vụ đến hỗ trợ sản xuất và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Các giải pháp phải thiết thực, phù hợp với người dân và được đánh giá bằng kết quả thực tế.

MINH HIỂN