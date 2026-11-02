Châu Phong đổi mới công tác tư tưởng

Cán bộ Công an xã, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Phong hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Ngày 16/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Châu Phong ban hành Kế hoạch số 95-KH/ĐU nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Kế hoạch đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong nắm bắt tình hình nhân dân, định hướng nhận thức và xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Châu Phong Nguyễn Thanh Lâm cho rằng muốn tạo sức thuyết phục phải gắn việc nắm bắt tâm tư với đối thoại, giải thích chính sách và giải quyết kiến nghị của người dân. Những băn khoăn của người dân có thể xuất phát từ khó khăn trong sản xuất, hạ tầng, môi trường hoặc thủ tục hành chính. Vì vậy, bên cạnh tiếp nhận ý kiến, cấp ủy, chính quyền địa phương cần giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền và thông tin kết quả đến người dân.

Thời gian qua, xã Châu Phong duy trì việc nắm bắt tình hình nhân dân thông qua sinh hoạt chi bộ, hoạt động của cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn, các cuộc tiếp xúc cử tri và đối thoại với người dân. Cách làm này tiếp tục được củng cố theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, hướng đến phát hiện sớm vấn đề, nâng cao trách nhiệm xử lý và hạn chế để những băn khoăn kéo dài ở cơ sở. Đối với địa bàn có đông đồng bào Chăm như ấp Phũm Soài, địa phương chú trọng tuyên truyền phù hợp với đặc điểm văn hóa, tôn giáo, đồng thời phát huy vai trò của chức sắc, chức việc và người có uy tín trong cộng đồng.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục gắn công tác vận động với giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm như bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập, giúp người dân hiểu rõ chủ trương và tích cực tham gia phát triển địa phương”, ông Nguyễn Thanh Lâm nói.

Trên không gian số, Châu Phong chú trọng cung cấp thông tin chính thống kịp thời, rõ ràng, thống nhất; chủ động giải thích những vấn đề người dân quan tâm và xử lý thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng. Việc thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, gắn trách nhiệm với thời gian, kết quả và thẩm quyền cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, kiểm tra, giám sát và phản hồi kiến nghị của người dân.

Công tác tư tưởng còn gắn với kết quả phát triển kinh tế - xã hội và chất lượng phục vụ người dân. 10 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Châu Phong tăng 14,86%, vượt mục tiêu tăng trưởng 12,8% đề ra cho cả năm. Địa phương đón hơn 8.110 lượt du khách. Châu Phong có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao gồm tung lò mò, khô bò và dưa lê. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,96%.

Ông Nguyễn Hữu Điền, Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Châu Phong cho biết: “Những kết quả đạt được là cơ sở để xã tiếp tục củng cố niềm tin của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục công khai thông tin về định hướng phát triển, giải thích những vấn đề người dân quan tâm, nâng cao trách nhiệm công vụ và hiệu quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị. Công tác tư tưởng sẽ tiếp tục gắn giữa “xây” và “chống”, biểu dương những cách làm tốt, đồng thời nhìn nhận hạn chế, kịp thời điều chỉnh những việc chưa phù hợp”.

Triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW, Châu Phong xác định tiếp tục đổi mới cách tuyên truyền, chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết vấn đề từ cơ sở. Việc lắng nghe ý kiến, thông tin rõ ràng và xử lý kiến nghị đến nơi đến chốn là những việc thiết thực để củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển địa phương.