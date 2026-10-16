Châu Phi huy động gần 100 triệu USD phát triển các dự án tín chỉ carbon. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một quỹ đầu tư mới với mục tiêu huy động 100 triệu USD (khoảng 89,3 triệu euro) được thành lập nhằm hỗ trợ các dự án bảo tồn thiên nhiên và phát triển tín chỉ carbon tại châu Phi, góp phần thu hút nguồn vốn khí hậu và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương.

Ngày 13/10, tại Kigali (Rwanda), Cơ quan Phát triển Dịch vụ Tài chính châu Phi (FSD Africa), quỹ đầu tư FSD Africa Investments và công ty đầu tư môi trường Finance Earth của Anh công bố thành lập Quỹ Tác động Thiên nhiên châu Phi (Africa Nature Impact Fund). Quỹ đặt mục tiêu huy động đợt vốn đầu tiên trị giá 20 triệu USD vào năm 2027, với cam kết đóng góp khoảng 5,9 triệu euro từ FSD Africa Investments.

Quỹ sẽ tài trợ các dự án ở giai đoạn đầu, từ chuẩn bị, thử nghiệm thương mại đến triển khai, nhằm giúp các dự án bảo tồn và tín chỉ carbon dựa vào thiên nhiên từng bước tạo nguồn thu ổn định. Khoản đầu tư ban đầu cũng được kỳ vọng giảm rủi ro, thu hút thêm nhà đầu tư và khuyến khích các ngân hàng, tổ chức tài chính châu Phi tham gia thị trường carbon.

Theo mục tiêu đề ra, các dự án được hỗ trợ sẽ góp phần bảo vệ hoặc phục hồi 4,5 triệu ha đất, hấp thụ hoặc ngăn phát thải hơn 100 triệu tấn CO₂ tương đương trong suốt vòng đời dự án, cải thiện điều kiện sống của 1,4 triệu người và hỗ trợ bảo tồn hơn 60 loài động, thực vật. Quỹ kỳ vọng tạo ra khoảng 450 triệu USD lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương.

Một tiêu chí quan trọng là các dự án phải có cơ chế phân chia lợi ích, bảo đảm cộng đồng sở tại nhận được phần đáng kể giá trị từ tín chỉ carbon. Yêu cầu này nhằm gắn hoạt động bảo tồn với lợi ích kinh tế của người dân, nhất là những cộng đồng phụ thuộc vào rừng và các hệ sinh thái tự nhiên.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Phi tìm cách biến tài nguyên thiên nhiên thành nguồn tài chính phục vụ phát triển bền vững. Tháng 2/2026, sáu quốc gia thuộc lưu vực Congo gồm Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, CHDC Congo, Guinea Xích đạo, Gabon và Cộng hòa Congo đã xây dựng lộ trình huy động tài chính khí hậu từ tài nguyên rừng, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.

Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường carbon, các nước châu Phi vẫn cần hoàn thiện quy định pháp lý và thuế đối với tín chỉ carbon, tăng cường giám sát, xác minh kết quả giảm phát thải, đồng thời bảo đảm tính minh bạch và phân chia lợi ích công bằng. Đây là những điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư dài hạn và chuyển giá trị sinh thái thành nguồn lực phát triển cho khu vực.